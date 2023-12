Horóscopo do sexo 2024: veja as previsões de cada signo em janeiro

O ano inicia com Vênus em clima de tensão com Saturno, anunciando uma certa frustração nas questões afetivas e no sexo. O lado positivo é que, logo no dia 2, Mercúrio deixa o movimento retrógrado e a comunicação volta a fluir, desfazendo mal-entendidos e mágoas entre os casais.

Com Mercúrio direto, o flerte rola melhor, não se tem ruído na comunicação e se compreende as intenções afetivas e sexuais do parceiro, porque a tendência é que as pessoas se expressem melhor e não guardem para si o que desejam ou está incomodando.

De acordo com a astróloga Flávia Dias, Mercúrio inicia o ano em Sagitário. O ideal é dizer o que se pensa, porém de forma suave para não magoar o outro.

“Em 13 de janeiro, Mercúrio entra em Capricórnio e muda o tom. Nesse signo, falta romantismo e sedução nas palavras, mas se tem diálogos sérios e resolutivos”, destaca a astróloga.

Marte em Capricórnio: foco na satisfação sexual Antes de Mercúrio, em 4 de janeiro, Marte sai de Sagitário e entra em Capricórnio, trocando a forma livre de viver a sexualidade por um comportamento menos impulsivo e mais seletivo. “Em Capricórnio, o interesse está na satisfação do parceiro, só se para quando o outro atingir o prazer. O que conta é a qualidade e não quantidade”, explica a astróloga.

Na intimidade, atitudes ousadas que não foram acordadas previamente podem acabar com o clima. Mas, o que não tem erro é apostar na sensualidade, demorar nas preliminares e abusar do toque físico, com beijos e abraços quentes. Este é um período que favorece os relacionamentos estáveis. Quanto mais íntimo forem os pares, mais prazeroso será o sexo.

Vênus também estará em Capricórnio no final do mês Até 23 de janeiro, Vênus estará em Sagitário e a paquera correrá livre, de forma espontânea e alegre. As pessoas tendem a se interessar mais pelas outras afetivamente, porém sem muito compromisso, procura-se aventuras românticas. Nesse signo, os elementos de sedução são a mente, a cultura e o conhecimento, assim como o bom-humor.

Lembrado que nesse período Marte estará em Capricórnio, as pessoas estarão abertas ao flerte, mas não necessariamente ao sexo. Para se chegar aí, deve-se ter paciência e não avançar o sinal. “Mesmo havendo muita sedução, haverá uma certa cautela para o sexo acontecer”, destaca a astróloga.

Passando para Capricórnio, Vênus fica séria e seu filtro mais seletivo na hora da paquera. O interesse é por amores possíveis – se está com os dois pés no chão e não há tempo para aventuras. Conversas ao pé do ouvido, promessas românticas e presentes não são suficientes para empolgar, se busca amores viáveis e promissores, se quer um parceiro de vida.

Flávia destaca que tempos de Vênus e Marte em Capricórnio favorecem a formalização de relacionamentos maduros. “Se assume compromissos baseados na realidade e não na idealização do parceiro”, finaliza a astróloga.

Abaixo, confira os aspectos românticos para janeiro:

1º – Vênus quadrada com Saturno: dificuldades nos relacionamentos, falta prazer e bem-estar. Os encontros costumam ser frustrantes. 2 – Mercúrio em movimento direto: a comunicação volta a fluir. 4 – Marte ingressa em Capricórnio: o sexo fica mais sensual e menos espontâneo. Invista nas preliminares. 8 – Mercúrio quadrado com Netuno: cuidado com as palavras, tendência a causar mágoas por mal-entendidos. 9 – Marte em sextil com Saturno/Sol em trígono com Urano: satisfação e ousadia na cama. Bom para marcar dates especiais. 12 – Marte em trígono com Júpiter: ótimo para encontros íntimos. A energia sexual está alta e as pessoas mais autoconfiantes. 13 – Mercúrio ingressa em Capricórnio: seja objetivo ao falar das suas intenções afetivas e sexuais. 18 – Mercúrio em sextil com Saturno: uma comunicação objetiva pode resolver muitos problemas. As propostas feitas hoje são sérias. 19 – Vênus em trígono com Netuno/Mercúrio em trígono com Júpiter: o clima romântico favorece dates importantes. A comunicação está leve e animada entres os casais. 20 – Plutão e Sol ingressam em Aquário: dia intenso e de mudanças significativas. Relações sem conexão emocional e erotismo podem chegar ao fim. 23 – Vênus ingressa em Capricórnio: o interesse é por parceiros sérios, que busquem compromisso e passem segurança emocional. 27 – Mercúrio em conjunção com Marte/Sol quadrado com Júpiter: a dica é pensar duas vezes antes de fazer promessas românticas. Na empolgação se promete mais do que se pretende cumprir. 28 – Vênus em sextil com Saturno e em trígono com Júpiter/Mercúrio em trígono com Urano: prazer e responsabilidade dentro dos encontros românticos. A comunicação está criativa e favorece o bom entendimento entre os parceiros. 29 – Marte em trígono com Urano: favorece a criatividade sexual. Se está mais aberto a novidades na cama. Sexo

Áries Possibilidades de fazer muitos contatinhos, inclusive com pessoas de locais distantes e de outras culturas. Até 23 de janeiro, Vênus estará em Sagitário destacando seu charme e espontaneidade. Porém, essa energia não se estenderá para a área sexual. Você estará mais reservado e querendo conhecer melhor o outro antes de ir para a cama.

Dias: 7, 9 e 17.

Touro O período estará bem favorável para os taurinos! Na primeira parte do mês, a tendência é que estejam mais abertos a novas experiências, atraindo parceiros que se encaixam em seus desejos. Com a entrada de Vênus em Capricórnio de 23 de janeiro, romances com muita química sexual podem se consolidar e ficar sérios. Para quem tem um relacionamento estável, a dica é aproveitar para apimentar a relação, organizando dates especiais.

Dias: 10, 11 e 29.

Gêmeos A área sexual do geminiano estará ativada o mês todo, porém o desafio será entrar no mesmo ritmo do parceiro. A tendência é que atraia pretendentes interessados apenas em diversão e você estará interessado em conexão. Esse desencontro pode virar frustração. Após 23 de janeiro, essa questão melhora e será mais fácil equilibrar seus desejos com o do outro. Aqueles que estão numa relação estável, o momento é de conexão emocional.

Dias: 3, 12, 13, 21 e 30.

Câncer Os relacionamentos dos cancerianos estarão na berlinda. Com a entrada de Plutão em Aquário, se inicia um ciclo de revolução sexual para você. O que não estiver legal nessa área, muda ou acaba. Você tende a não tolerar mais o sexo burocrático, desejará intensidade e conexão. Avaliar quais são os planos futuros conjuntos poderá ajudar numa reconexão. Quem está solteiro deve ficar atento às pessoas que fazem parte da sua rotina.

Dias: 6, 7, 14 e 24.

Leão Vênus em Sagitário, até 23 de janeiro, agita a área da diversão e dos romances para os leoninos, assim como dá uma reforçada em seu charme e carisma. Propostas e convites não lhe faltarão, você só ficará sozinho se for por sua vontade. Em relação ao sexo, invista no tradicional na cama, com muita disposição e sem pressa para encerrar um date especial. Quem tem um parceiro estável, a falta de tempo poderá ser um problema para o relacionamento.

Dias: 7, 9 e 17.

Virgem Favorável para conhecer pessoas e iniciar romances. Você estará aberto a novos relacionamentos e escolherá parceiros que lhe façam feliz na cama e fora dela. Aqueles que têm uma relação estável devem aproveitar para recuperar o erotismo da relação. Um final de semana especial pode unir casais que se perderam nas obrigações do dia-a-dia.

Dias: 10, 11 e 29.

Libra Para conquistar quem deseja, o libriano deve investir no que sabe fazer de melhor: socializar jogando charme. Abuse da comunicação e, quando se sentir à vontade, dê uma apimentada na conversa. Isso vale também para quem vive uma relação estável, estimule a imaginação do parceiro com mensagens ao longo dia. À noite, prepare algo especial em casa e curta o momento.

Dias: 3, 12, 13, 21 e 30.

Escorpião O escorpiano estará voltado para o seu aprimoramento na área sexual, com o objetivo de ter e proporcionar mais prazer. Se tiver um parceiro estável, procurem conversar mais sobre as suas fantasias e desejos. Às vezes, se quer o mesmo, mas as tarefas diárias acabam por esfriar o tesão. Quem está sozinho deve focar em pretendentes que tenham o mesmo interesse de se desenvolver na sexualidade.

Dias: 6, 7, 14 e 24.

Sagitário Vênus estará em seu signo até 23 de janeiro, favorecendo as conquistas afetivas e os prazeres. Aproveite essa energia para viver experiências diferentes, como transar em lugares inusitados. Porém, não esqueça de investir nas preliminares, explore bem o corpo do parceiro e o estimule a fazer o mesmo com você. Se estiver num relacionamento estável, tenha paciência e respeite o tempo do outro.

Dias: 7, 9 e 17.

Capricórnio O mês estará bem favorável para os capricornianos nas questões afetivas e sexuais. Com o ingresso de Marte em seu signo, em 4 de janeiro, a sua libido e vitalidade estarão em alta. No dia 23, será a vez de Vênus passar para Capricórnio, com isso aumenta o seu interesse por relacionamentos. Aproveite essa fase leve para se divertir muito a dois, uma vez que você costuma estar mais focado nas obrigações do que no prazer.

Dias: 10, 11 e 29.

Aquário O aquariano estará num período mais reservado, se preparando para um ciclo de mudanças profundas, que iniciará com a entrada conjunta de Sol e Plutão em seu signo, em 20 de janeiro. Tudo o que for superficial e passageiro não lhe despertará interesse, você quer conexão e relações verdadeiras dentro e fora da cama. As novidades só vão lhe interessar se fizerem sentindo e lhe despertarem emocionalmente.

Dias: 3, 12, 13, 21 e 30.

Peixes O pisciano está numa fase de pés bem firmes no chão, o seu interesse está em histórias possíveis e com menos dramas. Ou seja, estará fazendo boas escolhas, com o objetivo de ter conexões reais e satisfatórias em suas relações sexuais. Se comunicando de forma objetiva com o parceiro, independente do tempo em que estejam juntos, terá mais prazer e alegrias em seus relacionamentos.

Dias: 6, 7, 14 e 24.