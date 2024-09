Hospital Costa das Baleias zera fila de consultas oncológicas no Extremo Sul

Em apenas 4 meses, o Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB), em Teixeira de Freitas, zerou a fila de consultas oncológicas no Extremo-Sul da Bahia. Ao todo, a unidade inaugurada pelo presidente Lula e o governador Jerônimo Rodrigues em março deste ano, já fez mais de 27 mil atendimentos médicos e multiprofissionais nas diversas especialidades, além de mais de 58 mil exames e procedimentos, consolidando-se como uma referência na região.

A unidade, que conta com 216 leitos, sendo 30 de UTI, também se destaca pela realização de 1.500 cirurgias, incluindo procedimentos de alta complexidade como cirurgias cardíacas, oncológicas, neurocirurgias e ortopédicas. Além disso, foram realizados 300 procedimentos de hemodinâmica, como cateterismos e angioplastias. O hospital atendeu 1.042 pacientes oncológicos, eliminando a fila de espera para consultas oncológicas, um problema antigo que afetava a qualidade de vida de muitos pacientes da região.

A secretária da Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana, celebrou o feito, destacando a importância da estrutura para a população. “O Hospital Costa das Baleias representa um avanço fundamental para o sistema de saúde do Extremo-Sul. Zerar a fila de consultas oncológicas em apenas quatro meses é uma conquista que demonstra nosso compromisso em garantir o acesso rápido e eficaz ao tratamento de câncer”, afirmou.

O diretor-geral do HECB, Marco Antônio Andrade, também ressaltou o impacto positivo da unidade na região. “A equipe está comprometida em oferecer um atendimento de excelência. A combinação de tecnologia de ponta com uma equipe altamente capacitada tem permitido que alcancemos resultados expressivos em pouco tempo, e este é apenas o começo”, disse.

O Hospital Estadual Costa das Baleias foi inaugurado com o objetivo de atender uma demanda reprimida de 21 municípios e mais de 800 mil habitantes, oferecendo uma gama de especialidades, como cardiologia, oncologia, neurologia e traumatologia, todas via SUS, reforçando a missão de melhorar a assistência médica no Extremo-Sul da Bahia.