Hospital Estadual Costa das Baleias atinge 80% de ocupação e realiza primeira neurocirurgia

Com início das atividades no dia 12 deste mês, o Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB), unidade localizada em Teixeira de Freitas e referência para o Extremo Sul baiano, atingiu, nesta segunda-feira (27), a marca de 80% de ocupação dos leitos, com 2.331 pacientes atendidos e 120 procedimentos cirúrgicos realizados.

Entre os procedimentos cirúrgicos, destaca-se a correção de uma fratura em afundamento de crânio e múltiplas fraturas faciais, conduzida pelo Serviço de Neurocirurgia. “O Serviço de Neurocirurgia do HECB é equipado com tecnologia de ponta para realizar procedimentos complexos. A unidade oferece atendimento integral, desde o diagnóstico até o pós-operatório, garantindo um cuidado de excelência aos pacientes”, afirmou o coordenador de Neurocirurgia, Paulo Bahia.

O coordenador destacou ainda que o serviço representa um avanço significativo para a região, proporcionando acesso a tratamentos neurocirúrgicos de alta complexidade antes disponíveis apenas em centros distantes. “Este desenvolvimento não só melhora a qualidade do atendimento médico local, mas também salva vidas, oferecendo esperança e recuperação a pacientes com condições críticas”, acrescentou.

A acompanhante Jaqueline Mota, proveniente do município de Belmonte, veio com a filha Maria Cecília para ser acompanhada pelo Serviço de Neurocirurgia. “Desde que cheguei aqui, o atendimento foi super bom. Os cirurgiões são maravilhosos, vêm visitá-la. Só tenho a agradecer. Os enfermeiros também são pessoas maravilhosas. Quase perdi minha filha, mas, graças a Deus e aos cirurgiões, minha filha já está falando, conversando, só falta agora andar”, compartilhou.

Com investimento de R$ 200 milhões em obras, equipamentos e mobiliário, o HECB oferece especialidades como clínica geral, ortopedia, cardiologia, angiologia, urologia, mastologia, cirurgia torácica, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, neurocirurgia e oncologia. A unidade ainda dispõe de instalações para hemodinâmica, sete salas cirúrgicas, centro de bioimagem, ressonância magnética e tomografia computadorizada, além de ultrassonografia, eletroencefalograma (EEG), mamografia, eletrocardiograma (ECG), endoscopia e raio-x. Para ser atendido no Hospital Estadual Costa das Baleias, é necessário encaminhamento via Central Estadual de Regulação, Samu Regional e via Lista Única.

Por | Ascom HECB