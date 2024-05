Hospital Estadual Costa das Baleias já realizou mais de 2.300 atendimentos

Entre os dias 12 e 24 de maio de 2024, o Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, realizou 2.331 atendimentos, comprovando a eficiência e a capacidade da unidade em oferecer serviços de alta complexidade na região. Foram 1.800 atendimentos ambulatoriais, 424 atendimentos a pacientes recebidos através da regulação e 107 procedimentos cirúrgicos.

Os moradores de Teixeira de Freitas, onde o hospital está localizado, respondem por 37% dos atendimentos realizados. Outros municípios com destaque são Prado (9%), Alcobaça (6%), Caravelas (6%), Mucuri (6%) e Medeiros Neto (7%). Esses números refletem a abrangência e a importância do hospital como referência regional.

O hospital é referência para 21 municípios e possui uma estrutura robusta, com 216 leitos, incluindo 30 de UTI, voltados para pacientes graves. Equipado com um avançado centro de bioimagem, que conta com ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia, eletroencefalograma (EEG), eletrocardiograma (ECG), endoscopia e raio-x, o hospital oferece uma gama completa de diagnósticos e tratamentos. A unidade também dispõe de sete salas cirúrgicas e instalações para hemodinâmica, além de serviços oncológicos abrangentes.

A unidade de alta complexidade tem o acesso de pacientes 100% referenciado pela Central Estadual de Regulação (CER), bem como pelo SAMU Regional e via Lista Única.

Impacto econômico e social

Além dos avanços na área da saúde, o Hospital Estadual Costa das Baleias tem gerado um impacto econômico positivo na região, criando 1.210 empregos diretos. Desses, 225 são médicos e 985 são profissionais assistenciais e administrativos. O investimento de R$ 200 milhões do Governo do Estado, que incluiu obras, equipamentos e mobiliário, fortaleceu a economia local e melhorou a infraestrutura de saúde disponível para a população.