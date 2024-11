Hospital Estadual Costa das Baleias promove atividades interativas durante ‘Semana da Qualidade’

Em homenagem ao Dia Mundial da Qualidade, comemorado em novembro, o Serviço de Qualidade do Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB) realizou uma semana de atividades interativas. A programação teve como objetivo reforçar o papel dos colaboradores na melhoria contínua dos processos da unidade e na busca pela excelência no atendimento e segurança do paciente.

A ação incluiu jogos de conhecimento, um quiz premiado e outras iniciativas que contribuíram para a padronização dos processos institucionais e incentivaram a promoção de melhorias significativas na segurança e eficiência dos serviços prestados aos pacientes.

“Com a Semana da Qualidade, podemos demonstrar o nosso compromisso institucional, sempre focado na melhoria contínua dos processos. O esforço do setor está sempre voltado para a evolução constante das nossas práticas”, compartilhou a Analista de Qualidade, Natália Schieber.

As dinâmicas realizadas ao longo da semana também estimularam o engajamento das equipes e a disseminação de conhecimento sobre o HECB. “As atividades ressaltaram a importância de conhecer os documentos e a gestão da qualidade. Acredito que isso fortalece ainda mais a segurança do paciente”, afirmou Luana Medeiros, enfermeira da Educação Permanente, que participou da ação.

