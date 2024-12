Hospital Estadual Costa das Baleias surpreende crianças internadas com festas de aniversário

O Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB), em Teixeira de Freitas, celebrou, com momentos de alegria e emoção, a vida de dois pequenos pacientes internados, Hadassa Franco, de cinco anos, e Levi Gonçalves, de um ano. Duas festas surpresa trouxeram alegria e tornaram o dia das crianças e de seus familiares ainda mais especial, por meio da iniciativa promovida pela Comissão de Humanização da unidade.

Na ocasião, profissionais de equipes multidisciplinares se reuniram para a entrega de bolos, presentes e para cantar os parabéns. A ação visou tornar mais leve e acolhedora a estadia dos pequenos, mesmo diante dos desafios.

Para Jaine Santos, a comemoração do aniversário do filho foi uma luz de esperança em meio às adversidades. “Com certeza, salvou meu dia. Eu estava muito cabisbaixa por causa da situação do Levi. Amei o tratamento dado ao meu pequeno, e isso agora tocou profundamente o meu coração”, compartilhou.

Assim como as demais atividades realizadas pela Comissão de Humanização, a comemoração dos aniversários buscou promover o cuidado integral dos pacientes, de forma a minimizar o impacto emocional da internação. A coordenadora de Psicologia do HECB, Anne Carolina Teixeira, afirma que a iniciativa é essencial para promover esperança, acolhimento aos pacientes e celebrar as pequenas vitórias.

“A jornada dessas crianças é repleta de amor, coragem e superação. É importante comemorar esse crescimento físico e emocional, para que cada momento vivido ensine a todos a importância da resiliência”, destacou.

Imagens : ASCOM HECB