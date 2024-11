Hospital Regional de Juazeiro é entregue com número maior de leitos e maternidade

A assistência à saúde na região norte da Bahia foi reforçada a partir desta segunda-feira (18), com a entrega da ampliação do complexo do Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), que agora abriga uma maternidade referência para gestação de alto risco, além de leitos de internação adulto e pediátrico, e emergências geral e obstétrica.

Entre obras e equipamentos, além da entrega de uma ambulância, foram investidos mais de R$ 71 milhões. A inauguração foi realizada pelo governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado pela secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

“O que está acontecendo aqui hoje, estamos fazendo em toda a Bahia. Nós estamos, por exemplo, construindo hospitais com essas mesmas características em Alagoinhas, em Jacobina, em Itaberaba, em Teixeira de Freitas, no entorno da região metropolitana de Salvador. Então toda a Bahia está coberta por hospital de alta complexidade e está cada dia mais se especializando”, afirmou o governador durante o ato de inauguração.

Com a intervenção, o HRJ contará com 178 leitos a mais, passando dos 180 para 358, quase o dobro da capacidade anterior da unidade. Dentre as novas entregas estão 10 leitos de UTI Pediátrica, 10 de UTI Neonatal, 10 de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e cinco de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa), sendo estes os primeiros leitos para internação de recém-nascidos de Juazeiro. Do total, haverá ainda 60 leitos de internação cirúrgica, 60 de internação clínica/obstétrica, 21 de internação pediátrica, dois PPP (pré-parto, parto e pós-parto), além de duas salas de cirurgia e Recuperação Pós-Anestésica (RPA). Com a expansão, o número de internações no HRJ saltará de aproximadamente 825 por mês para 1543.

A ampliação do hospital inclui a construção de um novo prédio de cinco pavimentos, com emergência geral (masculina e feminina) e obstétrica, centro cirúrgico e obstétrico, leitos de internação clínica, obstétrica e pediátrica, além de farmácia satélite, postos de enfermagem, rouparia, salas de coleta, laboratório de análises clínicas e banco de leite, entre outras estruturas.

“Esta obra é um marco para a saúde de Juazeiro e da região. Ela é fundamental para qualificar ainda mais o atendimento no HRJ, incrementando o atendimento obstétrico de alto risco e pediátrico na região norte. A gente inaugura aqui também a ampliação do serviço de emergência e o requalifica, entregando à população uma unidade de saúde com a capacidade e a qualidade que o povo necessita”, garante a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

Atualmente o HRJ disponibiliza atendimentos de média e alta complexidade em diagnóstico e tratamento, nas especialidades de clínica médica e cirúrgica, oncologia, traumato-ortopedia, entre outras, em regime ambulatorial e de internação hospitalar, inclusive em leitos de terapia intensiva, em caráter de urgência e eletivo.

Geração de emprego

Além de levar mais assistência à população, o hospital representa ainda um grande polo de empregos. Com a ampliação, 658 novos funcionários foram contratados, dentre eles, 109 enfermeiros e 30 médicos. Estes novos profissionais se somarão aos que já trabalham na unidade, chegando ao total de 1688.

Núcleo Regional fortalece ações de saúde

Também foram entregues nesta segunda (18) as novas instalações do Núcleo Regional de Saúde Norte. Sediado em Juazeiro, o espaço representa um importante reforço na área da saúde para a região. Com um investimento de mais de R$ 1,2 milhão, o equipamento está estruturado para coordenar atividades cruciais de regulação e vigilância em saúde, fortalecendo assim a gestão e o monitoramento dos serviços em parceria com os municípios.

Nova Policlínica

Só na área da saúde, os investimentos recentes do Governo do Estado na região já chegam a R$ 95 milhões.

Além das entregas desta segunda (18), o governador Jerônimo Rodrigues assinou, no dia 14 de novembro, a autorização para o início das obras da Policlínica de Remanso. Essa é uma das três unidades do tipo que serão construídas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As outras duas serão instaladas em Camaçari, onde as obras já foram iniciadas, e Itapetinga. Para a construção serão investidos R$23,4 milhões, sendo R$6,4 milhões do tesouro estadual.

A nova Policlínica trará melhorias significativas ao atendimento regional, contando com 25 consultórios especializados, como otorrinolaringologia e oftalmologia, além de quatro salas de ultrassom, o dobro do modelo anterior. A unidade incluirá áreas para exames oftalmológicos, um ambulatório de estomias, uma sala para tratamento de feridas complexas, um núcleo de atendimento a vítimas de violência contra a mulher e serviços ortopédicos.