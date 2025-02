Hospital Teresa de Lisieux nega falta de médicos e afirma que colabora com o MP

O Hospital Teresa de Lisieux, que se tornou alvo de investigação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), após denúncias de ausência de médicos no setor de emergência, negou que a falta de médicos na unidade e informou que colabora com o órgão.

Segundo a nota enviada ao Bahia Notícias, o hospital afirmou que está ciente do prazo estipulado pelo MP e que respeita e colabora com os órgãos públicos e busca transparência para seus clientes e sociedade.

RELEMBRE O CASO

Em Portaria publicada na segunda-feira (3), o Ministério Público da Bahia (MP-BA), através 2ª Promotoria de Justiça do Consumidor, instaurou um inquérito civil para apurar denúncias de ausência de médicos no setor de emergência, más condições de higiene e demora excessiva para atendimento no Hospital Teresa de Lisieux, no bairro do Itaigara, em Salvador.