Hotel em São Paulo é eleito o melhor da América do Sul e o 24º do mundo

O Hotel Rosewood, situado na Bela Vista, em São Paulo, conquistou o 24º lugar no ranking dos melhores hotéis do mundo, além de ser reconhecido como o melhor da América do Sul pela The World’s 50 Best Hotels Academy. Em comparação ao ano anterior, quando ocupou a 27ª posição, o hotel avançou três lugares, consolidando sua reputação no setor de hospitalidade. Localizado na Cidade Matarazzo, o Rosewood oferece tarifas a partir de R$ 3.520 e é um espaço versátil, ideal para a realização de casamentos e eventos corporativos. A Academia que realiza a premiação descreve o hotel como um “oásis urbano arquitetonicamente deslumbrante”, ressaltando a qualidade de suas instalações e serviços.

Entre as características que tornam o Rosewood especial, destacam-se seus seis restaurantes e uma impressionante coleção de 450 obras de arte. O bar de jazz Rabo di Galo é uma das principais atrações do local, famoso por seu teto artístico, que levou 68 horas para ser finalizado, proporcionando uma experiência única aos visitantes. Além de sua excelência em serviços, o hotel também é reconhecido por suas práticas sustentáveis. O Rosewood implementou um plano de energia renovável e um sistema de filtragem de água, demonstrando seu compromisso com a preservação ambiental e a responsabilidade social. A seleção dos 50 Melhores Hotéis do Mundo é realizada por um painel de 600 especialistas internacionais, que votam em suas hospedagens preferidas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA