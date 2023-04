Hotel na Bahia é eleito um dos 10 novos melhores do mundo

Fasano Trancoso conquista 10ª colocação na lista dos ‘100 Novos Melhores Hotéis do Mundo’ da Travel + Leisure

(Foto: Daniel Pinheiro/Divulgação)

A edição de 2023 da prestigiada lista dos “100 Melhores Novos Hotéis do Mundo” da Travel + Leisure acaba de ser lançada e traz o Hotel Fasano Trancoso em destaque, ocupando duas importantes colocações. Na lista, que é uma referência internacional no setor de hospitalidade, o Fasano Trancoso ocupa o posto de 10º melhor novo hotel do mundo. Além da listagem geral, pela primeira vez a Travel + Leisure dividiu os vencedores em sete categorias. Entre elas, a de “Melhores Novos Hotéis de Praia”, na qual o hotel do Grupo Fasano no Sul da Bahia conquistou a 5ª colocação.

A publicação destacou o projeto do hotel, assinado por Isay Weinfeld, que valoriza e preserva o cenário natural onde está inserid e também une a sofisticação da marca Fasano a elementos rústicos e naturais típicos da região.

Mannu Magalhães e Gabriel Almeida (foto: Luisa Chequer)

Casamento

O médico Gabriel Almeida se casou no civil com Manu Magalhães durante cerimônia intimista, quarta-feira (5), no apartamento onde mora, na Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória. A celebração – com decoração de Sonja Lopes e Núbia Caloula – reuniu apenas familiares e contou com transmissão via Instagram. Com clínica em Salvador, Gabriel Almeida inaugurou recentemente um endereço em São Paulo. Trata-se de uma clínica de emagrecimento que ocupa um casarão de 1300 metros quadrados na Avenida Brasil. O local recebeu investimento de 12 milhões de reais.

Mariana Lisbôa (Foto: Divulgação)

Palestra

Líder Global de Relações Corporativas da Suzano S.A., a executiva baiana Mariana Lisbôa vai desembarcar em Hannover, na Alemanha. A convite da Confederação Nacional da Indústria (CNI), ela representará a empresa brasileira de papel e celulose na Missão Prospectiva Hannover 2023, e fará uma palestra sobre o papel da bioeconomia na descarbonização, no próximo dia 18 de abril. A iniciativa visa contribuir para que a indústria brasileira seja mais competitiva globalmente, por meio da transição para uma economia de baixo carbono.

Decoração no aniverásrio de Tina Lima (Foto: Acervo Pessoal)

Festa

Tina Lima comemorou aniversário, quarta-feira (5), com animado almoço na residência onde mora, no Parque Lucaia. Na ocasião, reuniu 90 amigas em grande mesa montada no jardim do imóvel. O encontro foi até o fim da tarde e contou com show de Simone Sampaio.

Piscina

As águas vão rolar.

Agenda

* No dia 28 de abril, o cantor Bell Marques vai levar o clima de folia para o Centro de Convenções de Salvador, na Festa Sublime. Também se apresentam o cantor Danniel Vieira e os DJs Bhaskar (irmão do DJ Alok), Peuz e Gueri (do Sette Restaurante). A festa, lançada em 2021, está em sua terceira edição. “Na primeira, trouxemos Matheus e Kauan; na segunda, Durval Lelys. Procuramos sempre os maiores sucessos e nos superar a cada edição”, diz um dos sócios, o produtor de eventos Aldo Benevides.

* A cantora Zizi Possi desembarcará em Salvador em junho para um show especial na Pupileira em homenagem ao Dia dos Namorados. A apresentação, intitulada “Amor”, vai acontecer no dia 7 de junho, às 21h30.

* Lauro de Freitas vai sediar, nos dias 15, 16, 22 e 23 de abril, a partir das 12h, a segunda edição do Clube do Fogo. Inspirado no sucesso mundial dos festivais de churrasco, o evento será realizado no estacionamento do Parque Shopping Bahia.

Sandy Najar (Foto: Lucas Assis)

Lançamento

A campanha do preview de Inverno da By Sandy Najar foi fotografada na Vila Pugliesi, em Lençóis. “Escolhi um lugar onde o inverno na Bahia é mais especial para fazermos as fotos e vídeos, e em um hotel boutique que tem tudo a ver com a marca”, destaca a empresária. A coleção foi lançada na última terça-feira e já está à venda no showroom da marca, no Empresarial Arbus, sala 103, Horto Florestal e traz roupas em couro premium de ovelha e tecidos diversos, como o linho e malha, além de acessórios.

Lunna Montty (Lucas Assis/Divulgação)

Inclusão

Coreógrafa, dançarina, modelo, DJ. Esse é o currículo de Lunna Montty, artista, ativista e primeira travesti a estampar uma campanha de moda de shopping da capital baiana. A jovem de 22 anos pode ser vista logo na fachada do centro de compras que fica na avenida Tancredo Neves, além de corredores internos, placas de outdoor, mobiliários urbanos e nas mídias sociais. “Ver meu rosto estampado foi muito significativo e importante. Pela primeira vez, o shopping traz em destaque uma pessoa travesti, preta, periférica. Meu corpo é muito importante naquele lugar”, celebrou Lunna em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Novo projeto

Na próxima semana, o Jornal CORREIO e o site Alô Alô Bahia irão lançar um novo projeto que movimentará Salvador durante o mês de maio. Com curadoria dos dois veículos, o projeto jogará luz em temas atuais e contará com participação de importantes nomes dos cenários local e nacional.