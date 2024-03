Huck para Domingão, aponta para Dona Déa e detona absurdo na Globo

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Luciano Huck sorrindo – Metrópoles – Foto: ReproduçãoLuciano Huck é um dos grandes apresentadores da televisão brasileira e vem se destacando no comando do Domingão na Globo. Na edição deste domingo, 24 de março, o marido de Angélica surpreendeu com um recado na lata para Dona Déa Lúcia, a mãe do humorista Paulo Gustavo. Ele parou o programa e falou o que pensa.

Após a morte do filho, a artista acabou participando algumas vezes do Domingão e se tornou uma presença fixa no programa da Globo. Entretanto, nos últimos dias, Dona Déa Lúcia sofreu uma série de ataques nas redes sociais em função das opiniões que vem dando durante o Domingão a respeito do BBB24.

