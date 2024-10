Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistam prata no Pan-Americano de duplas mistas

Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistaram a medalha de prata nas duplas mistas do Campeonato Pan-Americano, realizado em El Salvador. A dupla brasileira foi superada na final por Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi, irmã de Bruna, em uma partida acirrada que terminou com o placar de 3 sets a 2. O confronto decisivo teve parciais de 5/11, 11/7, 11/9, 5/11 e 11/6. Calderano e Bruna, que eram a 18ª cabeça de chave do torneio, enfrentaram os segundos cabeças de chave, Guilherme e Giulia, em uma disputa intensa que manteve os espectadores na expectativa até o último set. Na categoria individual, Calderano se prepara para enfrentar o argentino Horacio Cifuentes na semifinal. O atleta brasileiro ocupa atualmente a sexta posição no ranking mundial. A outra semifinal contará com a presença de Vitor Ishiy e Leonardo Iizuka, que buscam uma vaga na final.

No torneio feminino, Giulia e Bruna Takahashi também avançaram para as semifinais. Giulia terá pela frente a favorita Adriana Diaz, enquanto Bruna enfrentará a americana Amy Wang em busca de uma vaga na decisão. Em relação às duplas femininas, Giulia e Laura Watanabe garantiram um lugar na final após vencerem as mexicanas Clio Barcenas e Arantxa Cossio Aceves por 3 a 1. Elas se prepararão para enfrentar as chilenas Paulina Vega e Daniela Ortega na disputa pelo título. No masculino, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro não conseguiram avançar à final, sendo eliminados na semifinal pelos argentinos Horacio Cifuentes e Santiago Lorenzo. Com isso, os brasileiros garantiram a medalha de bronze, uma vez que não há disputa pelo terceiro lugar no torneio.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos