Hugo Gloss diz que Tiago Leifert é o famoso mais chato do Brasil

O jornalista Bruno Rocha, mais conhecido como Hugo Gloss, foi o entrevistado desta segunda-feira (18/11) no programa De Frente com Blogueirinha e revelou quem, em sua opinião, é o famoso do meio artístico mais chato do Brasil.

Questionado por Bloguerinha, Hugo Gloss pensou um pouco antes de responder e elegeu o apresentador Tiago Leifert.

“Eu acho que ele melhorou, mas na época do Big Brother, que ele apresentava, ele ficava muito irado com as coisas que as pessoas falavam, então ele começava a brigar com as pessoas nas redes sociais, ele saiu do Twitter falando que lá é muito tóxico”, disse o jornalista.

Na sequência, Hugo deu mais justificativas sobre a opinião. “Eu acho que ele ainda se envolve em muita polêmica”, pontuou.