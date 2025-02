Hugo Motta alfineta ‘guerra de bonés’ entre parlamentares no Congresso

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou a postura de deputados e senadores das bases do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que utilizaram bonés durantes as duas primeiras sessões do ano parlamentares para enviar mensagens.

“Para mim, boné serve para proteger a cabeça do sol, não para resolver os problemas do País. O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta para pensar em como ajudar o Brasil a ir para frente”, escreveu Motta em publicação no X, antigo Twitter.

A movimentação teve início no último sábado (1°), quando os ministros licenciados do governo Lula utilizaram os acessórios com a frase “O Brasil é dos brasileiros” durante as votações que elegeram os novos presidentes da Câmara e do Senado Federal.

Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a ideia da frase partiu do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira. “Pedi para o Sidônio pensar uma frase, Sidônio mandou a frase. Foi um sucesso”, disse Padilha no sábado.