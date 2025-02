Hugo Motta defende que 8/1 não foi tentativa de golpe de estado e critica “desequilíbrio” do STF

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu que os ataques à sede dos Três Poderes no 8 de janeiro foram uma “agressão inimaginável” e defendeu que não se tratou de uma tentativa de golpe de estado. Em entrevista para uma rádio Arapuan FM, da Paraíba, nesta sexta-feira (7), Motta também aproveitou para criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e avaliou que há um “desequilíbrio”.

“O que aconteceu não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições, uma agressão inimaginável, ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora querer dizer que foi um golpe. Golpe tem que ter um líder, tem que ter pessoa estimulando, apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas, e não teve isso”, afirmou Motta,

“Ali foram vândalos, baderneiros que queriam, com a inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar sua revolta. Achando que aquilo poderia resolver talvez o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. E o Brasil foi muito feliz na resposta, as instituições se posicionaram de maneira muito firme”, completou.

Segundo a Folha de São Paulo, para o relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes, a natureza do que ocorreu no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, enquanto políticos da esfera bolsonarista buscam jogar a culpa nos manifestantes, qualificando-os de vândalos sujeitos a um enquadramento legal exacerbado.