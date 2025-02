Hugo Motta se elege presidente da Câmara com ampla maioria, mas não bate recorde de Lira

Com 444 votos, o deputado federal Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2025-2027. Aos 35 anos de idade, Motta, se torna o mais jovem presidente eleito da Câmara dos Deputados.

O deputado paraibano, apoiado pelo presidente que se despede, Arthur Lira (PP-AL), foi apoiado por um bloco formado por 17 partidos. Integram o bloco PL, PT, PCdoB, PV, União, PP, Republicanos, PSD, MDB, PDT, PSDB, Cidadania, PSB, Podemos, Avante, Solidariedade e PRD. O deputado também foi apoiado pelo presidente Lula e o Palácio do Planalto.

Apesar do apoio de quase todos os partidos, o deputado do Republicanos ainda ficou atrás da votação obtida por Arthur Lira em 2023. Naquele ano, Lira foi reeleito com 463 votos, a maior votação na história da Câmara. Motta ficou com o segundo maior placar.

Derrotados por Motta, Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) receberam 31 e 22 votos, respectivamente. A votação também teve dois votos em branco. Para que um candidato fosse eleito, eram necessários os votos de 257 deputados.