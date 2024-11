Hulk aponta para Botafogo como favorito ao título da Libertadores

Protagonista e ídolo do Atlético-MG, Hulk jogou todo o favoritismo da decisão da Libertadores para o Botafogo. Após empate do Galo contra o São Paulo, na noite desse sábado (23/11), pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 7 da equipe mineira apontou o Glorioso como favorito ao título.

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam no próximo sábado (30/11), em Buenos Aires, pela final do torneio. Em fala após o confronto com o São Paulo, Hulk apontou para o que sua equipe precisa fazer para o jogo decisivo.

“É nos concentrar, procurar chegar com força máxima, respeitando a equipe adversária. Pela temporada que vem fazendo, o Botafogo merece muito respeito e sem dúvida é favorito. Temos que ralar muito para sermos campeões”, destacou o camisa 7.

“Pela campanha do Botafogo (é favorito). É a equipe que melhor joga futebol. Está lutando pelo Brasileiro, está na final da Libertadores. E todo mundo coloca como favorito. É favorito sim. Chegou na final”, completou o jogador.

Essa será a primeira decisão de Libertadores na carreira de Hulk, que exaltou esse momento especial.

“Profissionalmente, uma das semanas mais importantes da minha vida. É uma decisão que sempre sonhei. Vou ter essa oportunidade agora. Procurar desfrutar com responsabilidade. E, se Deus quiser, realizar o sonho”, apontou.

Nesse sábado, o Atlético-MG saiu na frente com dois gols de Paulinho, mas acabou sofrendo o empate do São Paulo ainda na primeira etapa. A partida terminou com o empate em 2 x 2.