Hulk detona Luiz Henrique após empate: “Ganhou p*rra nenhuma”

Finalistas da Libertadores 2024, Atlético-MG e Botafogo fizeram um jogo tenso, nesta quarta-feira (20/11), em duelo da 32ª rodada do Brasileirão. E após a partida, a animosidade que começou dentro de campo se estendeu para fora das quatro linhas.

Após afirmar que ouviu provocação de Luiz Henrique, do Botafogo, o atacante Hulk, do Galo, não economizou nas palavras e detonou o adversário.

“Luiz Henrique falou: ‘Vocês são uma m*rda’. Ele tem cinco jogos na Seleção, acha que é craque, não ganhou p*rra nenhuma. Ele falou no intervalo do jogo. Ele tem cinco chutes na Seleção, eu tenho sete anos na seleção. Ele tem que correr para caramba”, detonou o camisa 7.

Ao fim da partida, o atleticano disse ao técnico Artur Jorge e Marlon Freitas que Luiz Henrique teria provocado o elenco do Atlético. “Dia 30 a gente joga”, disse Hulk ao volante do Alvinegro.

Ao lado de alguns jogadores do Botafogo e de seguranças do clube, Luiz Henrique se envolveu em uma confusão com a equipe de segurança da Arena Independência e acabou expulso. Assim, o jogador desfalca o Glorioso contra o Vitória, no sábado (24/11).

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam no dia 30 de novembro, valendo o título da Libertadores.