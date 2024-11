Hulk x Gabigol: quem vai decidir a final da Copa do Brasil? Veja odds

Chegou a hora da verdade! Finalistas da Copa do Brasil, Atlético-MG e Flamengo entram em campo neste domingo (10/11), às 16h (de Brasília) pelo jogo de volta na Arena MRV. O Galo precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis (ou por mais para ser campeão nos 90 minutos). Isso porque, pela partida de ida no Maracanã, o Rubro-Negro ganhou por 3 x 1.

A expectativa é alta, e tanto Gabigol, que fez a diferença no jogo de ida, quanto Hulk, destaque do time mineiro, têm o potencial de resolver a partida.





Aposte em gols de Hulk e Gabigol

Do lado do Flamengo, o atacante Gabi não vinha em boa fase, a última vez que tinha feito gol com bola rolando até então tinha sido em junho. Contudo, ele gosta de decisão, e quando mais precisava ele apareceu e colocou o time carioca na frente. O camisa 99 soma 16 gols em finais e pode aumentar neste domingo.

Pelo Galo, não é surpresa que o destaque seja o Hulk. O atacante é o vice-artilheiro do Brasileirão, acumulando 19 gols e 10 assistências no ano.

Gol de Gabigol – odd 3.45 na Betano

Gol de Hulk – odd 2.50

Isso significa que, se você apostar R$ 10 que Gabigol fará ao menos um gol no jogo e seu palpite se confirmar, o retorno será de R$ 34,50.

* Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 8 de novembro de 2024 às 13h.

Odds* Betano apontam o Atlético-MG favorito no jogo

Vitória do Atlético-MG – odd 1.82 Betano

Empate – odd 3.60

Vitória do Flamengo – odd 4.50

* Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 8 de novembro de 2024 às 13h.

Odds* Betano apontam Flamengo favorito ao título

Só vencer a partida não adianta para o Galo, a equipe precisa de pelo menos dois gols a mais para levar a decisão para os pênaltis.

Para o Flamengo ser campeão – odd 1.23 Betano

Para o Atlético-MG ser campeão – odd 4.20

* Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 8 de novembro de 2024 às 13h.

Retrospecto do confronto

Flamengo e Atlético-MG já se enfrentaram 89 vezes, com vantagem do time carioca: são 36 vitórias, contra 33 para o Galo e 20 empates.

O Galo possui duas taças da competição, conquistadas em 2014 e 2021, além disso foi vice em 2016, quando perdeu para o Grêmio.

O Flamengo tem quatro títulos, conquistados em 1990, 2006, 2013 e 2022, sendo que em cinco oportunidades ficou em 2º lugar.

Informações gerais da partida