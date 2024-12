Humberto Martins celebra harmonização facial: ‘Estava preocupado’

O ator Humberto Martins, de 63 anos, surpreendeu os fãs ao revelar o resultado de um procedimento de harmonização facial realizado há cerca de 20 dias. Ele compartilhou detalhes da mudança nas redes sociais e afirmou estar satisfeito com o resultado. “Estava bastante preocupado, mas deu tudo certo. Estou feliz. Achei que ficou bacana, gostei muito. Deu uma saúde”, disse o ator.

Entre os procedimentos realizados, Humberto aplicou botox, fez preenchimento do malar e do sulco nasolabial (conhecido como bigode chinês), além de realizar estímulos de colágeno, técnicas que suavizam os sinais do tempo e destacam a harmonia facial.

O novo visual foi bastante elogiado por internautas e colegas famosos. “Está galã demais”, comentou Sérgio Mallandro. Um seguidor destacou: “Ficou bom demais esse. Um dos melhores.” Já outra internauta brincou: “Deu sorte, hein? Depois do que fizeram com o Stênio Garcia, é de ficar com medo.”

