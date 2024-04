Humberto Martins detona bastidores da Globo: “Degradação e privilégio”

Longe das telinhas brasileiras por anos, Humberto Martins resolveu soltar o verbo e falar sobre os bastidores das novelas da TV Globo. O ator veterano, que hoje mora nos Estados Unidos, participou do Aloha Podcast, do surfista Rico de Souza, e revelou ter pedido para sair de duas novelas por se sentir incomodado com a bagunça e os privilégios que alguns atores tinha.

O assunto polêmico surgiu quando o apresentador perguntou para Humberto Martins se alguma vez tinha se recusado a fazer algum papel: “Teve novelas que eu pedi pra sair mesmo, de tanta bagunça, tanta degradação e incompetência dentro da parte da produção, entende? Com os horários e privilégios a outros concedidos. De situações que eu nunca me coloquei. Isso começou a me chatear. Eu via que aquilo não mudava”, disparou.

Em seguida, o artista disse que procurou os responsáveis, mas não adiantou: “Eu ia na diretoria e falava ‘não tô feliz, não tô satisfeito, isso aí é muita bagunça para o meu gosto, não gosto de trabalhar com pessoas assim. Eu sou sério, gosto de organização, de tudo direitinho. É muita gente que não sabe texto e fica na cara dura decorando texto na minha cara, me utilizando ainda como coach, como uma pessoa pra decorar, não chega pronta e a gente demora horas’”, pontou, antes de completar:

“‘Chega atrasado duas, três horas, ou não chegam. Fico esperando, acaba com o meu dia todo, não consigo ir a um dentista que eu marquei, sabe?’. Umas situações assim e ninguém toma uma atitude no núcleo na novela. Aí, eu tinha que ir na diretoria e falar. EU ficava incomodava e pedia pra me tirar porque estava me fazendo mal”, assumiu.

Humberto Martins ainda comparou o mercado de trabalho artístico no Brasil e nos Estados Unidos: “Na televisão dos Estados Unidos são 580 canais na TV convencional. Os caras fazem uma publicidade de uma cadeira e usam 20 a 25 pessoas (…) Então, tem campo, tem mercado de trabalho. Aqui eu não vejo mercado. Aqui existe (apontando para o telefone celular), mas é restrito a quem tem números”, comentou.

“Não me sinto da Globo”, declarou Antes de estrear com o personagem Guerra, em Travessia, no fim de 2022, Humberto Martins contou que recebeu o convite para integrar o elenco da trama com um telefonema de Gloria Perez e que não se sentia mais um membro da emissora dos Marinho. De acordo com o ator, ele e a autora trabalharam juntos em vários projetos e isso fez com que ele aceitasse o papel na hora.

“Eu faço o pipoqueiro da esquina se ela quisesse, porque tenho certeza que teria consistência nesse pipoqueiro, todos brilham na novela dela. Não tem um núcleo esquecido”, elogiou o veterano, durante coletiva de imprensa com o elenco da nova novela, com a presença da autora.

Apesar de estar feliz com o retorno às telinhas, o artista de 61 anos não esconde a falta de identificação com a Globo. Ele ainda sugeriu que Gloria Perez precisou se esforçar para que a emissora concordasse com sua escalação. “A Gloria deve ter batalhado muito pra me ter na novela, hoje as coisas estão muito diferentes da Globo”, disse.

“Eu não sou mais da TV Globo, não me sinto mais da TV Globo. Eu sou da Gloria, estou fazendo a novala da Gloria com a magnífica direção de Mauro Mendonça Filho”, completou.