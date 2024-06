Humilhação em trio persegue Wanessa em briga na Justiça. Entenda!

Desde a sua entrada no Big Brother Brasil 24, a vida de Wanessa Camargo foi marcada por uma enxurrada de eventos. A cantora foi expulsa do reality show, viu a demanda por seus shows aumentar significativamente, fez um retorno marcante aos palcos e muito mais. Apesar de tantas novidades, a artista ainda está presa ao fatídico dia em que seu trio, o “Bloco Xainirô”, foi interrompido pela polícia.

Esta coluna, que não deixa que os eventos do passado caiam no esquecimento, descobriu novidades sobre a ação judicial que trata do episódio.

Vale lembrar, aqui, que a estreia do bloco se tornou um fracasso porque o trio não estava em condições para tráfego. A cantora se disse imensamente humilhada e constrangida com o episódio, que rapidamente ganhou espaço na mídia. Com isso, Wanessa pediu R$ 125 mil em indenizações da Infest Empreendimentos Artísticos e Publicidade.

Porém, caros leitores, nem mesmo a filha de um dos sertanejos mais famosos do país está livre do caos que marca o Judiciário brasileiro. A ação de Wanessa Camargo teve início em setembro do ano passado. No final de abril deste ano, a artista relatou que encontrar a ré do processo tem sido um verdadeiro desafio.

Esse problema, no entanto, não é de agora. Isso porque a primeira ordem de citação da empresa ré se deu em janeiro deste ano, ou seja, quase quatro meses depois do processo nascer. As tentativas de comunicar a empresa sobre a ação foram fracassadas. Em um momento inicial o endereço apontado foi dado como “insuficiente”, depois, foi dito que a ré havia mudado de local.

Wanessa Camargo, contudo, não se deu por vencida e pediu a Justiça que a empresa fosse citada via WhatsApp. O pleito da musa, no entanto, não havia sido apreciado até abril de 2024, mesmo datado de fevereiro do mesmo ano.

A filha de Zezé, então, tratou de lembrar o juiz do caso que seu pedido não foi analisado. Aproveitando o ensejo, ela pleiteou que, subsidiariamente, sejam utilizados alguns sistemas legais, como o Renajud para localizar um novo endereço da empresa ré.

Pois bem. Wanessa Camargo pode até mesmo “não resistir a nós dois”, como diz uma de suas canções de maior sucesso. Contudo, está mais do que claro que a cantora pop resiste, bravamente, em sua luta pela reparação de toda a vergonha que enfrentou ao ver a estreia de seu sonhado bloco virar motivo de chacota em todo o país.