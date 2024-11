Humorista Castrinho vende itens pessoais e pede doações: “Sobreviver”

Castrinho, humorista de 84 anos de idade, usou as redes sociais nesta sexta-feira (8/11) para pedir doações aos fãs. Desempregado há dois anos, ele contou que está passando por dificuldades financeiras.

“Não tenho vergonha de fazer um pedido porque sempre fui uma pessoa honesta. Fui demitido há dois anos por ser considerado velho. Estou sem conseguir dinheiro há dois anos”, revelou.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Castrinho é humorista Reprodução/Internet 2 de 4 Castrinho Reprodução 3 de 4 Castrinho Reprodução/Instagram 4 de 4 Castrinho Reprodução/Internet

Em seguida, Castrinho contou que precisou se desfazer de alguns bens materiais para sobreviver nos últimos anos e disse que o dinheiro acabou. “Vendemos o que tínhamos para vender. Outras coisas ainda não consegui.”

O humorista, que interpretou o personagem Geraldo na Escolinha do Professor Raimundo, espera arrecadar dinheiro para um período de três meses e acredita que pode voltar a trabalhar com um novo espetáculo.

“Escrevi um novo texto depois de velho. É um show, e tenho certeza de que irá lotar os teatros. Nenhuma emissora de televisão está me aceitando, mas vou fazer meu show e meu podcast. Estou pedindo auxílio com sinceridade e sem um pingo de vergonha, pois estou precisando com urgência”, finalizou o humorista.