Humorista Dum Ice é assaltado na Estrada do Coco; carro e pertences pessoais foram levados

O humorista Dum Ice foi vítima de um assalto em frente à portaria do Condomínio Encontro das Águas, localizado na Estrada do Coco, na Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (7), enquanto Dum dirigia um veículo Jeep Compass, que, segundo relatos, pertence à namorada dele, Monique Borges.

De acordo com informações divulgadas pela própria Monique em publicações no Instagram, os criminosos chegaram em outro carro, armados, e renderam Dum Ice. Além do veículo, os assaltantes levaram o celular e outros objetos pessoais da vítima.

Apesar do susto, o humorista não sofreu ferimentos e passa bem. Ele deve registrar ocorrência na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), que ficará responsável pela investigação do caso.