Humorista se pronuncia após flagrar ex com outra pessoa: ‘Fui traída’

A influenciadora e humorista Apoline gerou grande repercussão após a divulgação de um vídeo em que aparece tentando agredir o ex-marido, Vitor Andrade, com uma vassoura. Nas imagens, Apoline estava visivelmente descontrolada, e ela explicou em suas redes sociais que a reação foi fruto de um turbilhão emocional ao flagrar Vitor com outra pessoa, ainda nutrindo a esperança de reatar o relacionamento.

Apoline revelou aos seus mais de 10 milhões de seguidores que sua relação com Vitor foi marcada por muitos desafios e que sua atitude, embora errada, é reflexo de um sofrimento profundo. “Passei cinco anos ao lado dele, tentei de tudo. É uma dor terrível. Me humilhei pedindo para voltar, e ele me dava falsas esperanças”, contou ela. A influenciadora também falou abertamente sobre sua dependência emocional e sobre as traições que ocorreram ao longo do casamento, destacando que a reação foi uma forma de lidar com o impacto dessas situações.

Além do vídeo recente, um outro vídeo de 2023, que mostra uma briga entre Apoline e Vitor, ressurgiu, alimentando ainda mais as especulações sobre agressões. Vitor usou suas redes sociais para negar qualquer agressão e se defender publicamente. Apoline, por sua vez, pediu compreensão, pedindo que as pessoas olhassem além das críticas e julgamentos e entendessem as nuances da situação.

Enquanto enfrenta polêmicas em sua vida pessoal, Apoline também tem usado sua grande visibilidade para compartilhar sua jornada de transição de gênero. Em setembro, ela revelou que está mudando seu nome e passando por procedimentos estéticos para alinhar sua aparência à sua identidade verdadeira. “Nunca me vi no corpo de um menino. Faltava apoio, coragem e dinheiro, mas agora estou enfrentando tudo isso”, disse emocionada.

A influenciadora, que tem conquistado um grande público por sua autenticidade e bom humor, também é frequentemente comparada a Anitta por sua semelhança.

