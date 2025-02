‘Hurry Up Tomorrow’, de The Weeknd, é exagero sem justificativas

THALES DE MENEZES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – “Hurry Up Tomorrow”, o novo álbum lançado por The Weeknd, é um exagero sem justificativas. Algumas boas canções, claro, porque o cantor canadense já provou que é um hitmaker inegável. Mas estão perdidas numa enxurrada sonora: 22 faixas em uma hora e meia de áudio, com momentos bem frouxos. Há muito o que comentar, mas é bom avisar que o melhor é consumir os singles.

Desde que os primeiros discos conceituais surgiram na música pop, ainda nos anos 1960, a ideia de transformar um álbum em mais do que um punhado de canções, com uma temática conduzindo a obra como um todo, fez muitos artistas se perderem em suas pretensões.

Agora, Abel Tesfaye resolveu “matar” The Weeknd anunciando uma fase futura na carreira sob seu nome verdadeiro. Antes disso, completa uma trilogia iniciada com o ótimo “After Hours”, em 2020, e o apenas bom “Dawn TV”, em 2022.

O que poderia ligar os três trabalhos é o clima sombrio nas letras. “After Hours” é um disco sobre desencanto, que fala como as coisas não estão bacanas. Já “Dawn TV” é um desfile de músicas sobre arrependimento, sobre descobrir que os erros existem e não são poucos. E “Hurry Up Tomorrow” é quase um pedido de desculpas, com promessas de partir para algo melhor.

Mas é impossível contemplar o lançamento fechando o olhar apenas nesses três discos. Na audição das novas canções é possível perceber elementos de todos os seis álbuns que ele lançou, desde a estreia com “Kiss Land”, em 2013. Pode ser encontrado ali o genial The Weekend que, quando acelera o R&B, chega bem perto do beat de Michael Jackson e incendeia as plateias. Mas também surge o equivocado The Weekend que insiste em baladas arrastadas com vocal em falsete, num pastiche de Prince ou Smokie Robinson.

O pré-lançamento de “Hurry Up Tomorrow” foi feito com o show do cantor no estádio MorumBis, em São Paulo, no dia 7 de setembro do ano passado. The Weekend fez a transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, e os fãs pelo mundo puderam ouvir pela primeira vez sete faixas do álbum, algumas entre as melhores da safra, como “Timeless” e “Wake Me Up”.

Mas, nos quatro meses que separaram essa noite e o lançamento do álbum, o projeto só foi ganhando mais camadas, tomando um caráter megalomaníaco. Desde a proposta midiática de abandonar a figura musical The Weeknd à produção de um longa-metragem para ir aos cinemas.

Segundo a imprensa norte-americana, pessoas que trabalharam com ele nas gravações ressaltam que The Weekend repetia quase como um mantra que buscava “o álbum perfeito”. Bem, entre ambição e realização existe um grande abismo.

“Hurry Up Tomorrow” mostra que ele confundiu quantidade com qualidade. Metade do material poderia ter ido para a lata de lixo. E, mesmo assim, o que sobraria não chega perto de seu segundo e até hoje melhor álbum, “Beauty Behind the Madness”, de 2015, um caldeirão de boas e ousadas ideias que ainda não indicava um artista preocupado por padrões já estabelecidos no pop.

De novo, é bom ressaltar que o novo álbum traz irrepreensíveis pérolas pop, como “Take Me Back to LA”, canção que terá todo o seu faturamento voltado para auxiliar vítimas dos incêndios na Califórnia. O cantor cancelou um show de lançamento agendado para o último dia 25, no estádio Rose Bowl, em Pasadena, área bem atacada pelo fogo.

Outro acerto é a faixa que abre o álbum, “Wake Me Up”, que inicia cheia de pompa, mas antes de se perder em pretensão acaba se transformando num ótimo simulacro de Michael Jackson da fase “Off the Wall”. “Open Hearts” é outra que vai nessa mesma pegada e certamente vai tocar em playlists por todo o planeta.

Mas tem muita coisa decepcionante no disco. Coincidência ou não, há um desperdício na participação de convidados ilustres, que aparecem em faixas bem fracas. Casos de Travis Scott e Florence + The Machine, na capenga “Reflections Laughing”, da lenda da disco music Giorgio Moroder, em “Big Sleep”, e do canário pop Lana Del Rey, que tem sua voz escondida em “The Abyss”.

E, claro, é preciso falar de Anitta, que divide “São Paulo” com The Weeknd. Ela subiu ao palco no show do MorumBis e ali a música soou confusa, um funk incompreensível. Melhora um pouco na versão no álbum, mas ainda passa longe da expectativa que uma reunião dessas poderia proporcionar. E “São Paulo” foi lançada num clipe de tremendo mau gosto, com a barriga de uma mulher grávida se deformando até ganhar as feições de um homem com olhos, nariz e boca. Sim, a imagem é tão grotesca quanto a descrição sugere.

Enfim, quem conseguir ultrapassar esse interminável e irregular álbum pode se preparar para o filme que deve chegar aos cinemas em 16 de maio, um thriller psicológico no qual The Weeknd contracena com Jenna Ortega, dirigido por Trey Edward Shults. Não há detalhes sobre o filme, também chamado “Hurry Up Tomorrow”, mas a especulação é que terá algumas canções do álbum e outras feitas especialmente para a produção.

Depois disso, talvez The Weeknd realmente se aposente e Abel Tesfaye tome um outro caminho musical. Seja o que for, The Weeknd já fincou seu nome com uma dezena de hits. É só ouvir algumas das antigas, como “Blinding Lights” ou “Starboy”.

Hurry Up Tomorrow

Onde: Nos serviços de streaming

Gravadora: Republic Records

Artista: The Weeknd

Avaliação: Regular

