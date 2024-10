Hytalo Santos apanha em baile funk do Rio e vídeo de briga viraliza

O nome de Hytalo Santos viralizou nas redes sociais neste domingo (20/10), após o influenciador Renato Ronner revelar que o ex-amigo de Virginia Fonseca levou uma surra em um baile funk na Penha, zona norte do Rio de Janeiro.

“Hytalo Santos foi a um baile funk no Rio de Janeiro com sua turma e criou uma confusão com os bandidos do baile. Hytalo estava se achando o dono do local com vários deboches e acabou levando uma grande surra, teve os seus celulares quebrados e ainda recebeu uma ameaça de morte. Hytalo e sua turma saíram correndo sem rumo e até o momento não houve qualquer pronunciamento dele ou situação de seu paradeiro”, contou.

No X, antigo Twitter, diversos internautas confirmam a história. Conforme relatos, a influenciadora Kamillynha, amiga de Hytalo, teria presenciado toda a confusão e ficou em choque com o que assistiu.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Hytalo Santos Reprodução/Instagram 2 de 5 Hytalo Santos Reprodução/Instagram 3 de 5 Hytalo Santos Reprodução/Instagram 4 de 5 Virginia confessa “migué” para não ir a casamento de Hytalo Instagram/Reprodução 5 de 5 Influenciador faz desabafo após dar Iphone em convite de casamento Reprodução/Instagram

Um vídeo do momento do início da briga chegou a viralizar na rede social. Assista abaixo.

Até o momento do fechamento desta nota, Hytalo Santos não havia se pronunciado sobre a situação. A coluna Fábia Oliveira tentou contato com o influenciador, que não retornou as mensagens.