Hytalo Santos se pronuncia após apanhar em baile funk no Rio

O influenciador Hytalo Santos rompeu o silêncio e se manifestou após as notícias de que teria apanhado de bandidos em um baile funk na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo as informações que circulam na web, o rapaz teria causando confusão no local e acabou levando uma surra, além de ter seu celular quebrado.

“Tá tudo bem comigo, eu tô zen. Amo a Penha, amo o baile! Eu sou pé no chão… Não tô igual todo mundo tá achando, não tô no hospital, não tô de UTI, não to careca e nem fui sequestrado. Muitas fakes news! E se tratando de mim, quem me acompanha já sabe, que nada vem leve”, escreveu ele nos stories do Instagram. “Já já apareço, e no baile! Fiquem bem”, finalizou.

O influenciador Renato Ronner comentou sobre o episódio em sua rede social. De acordo com ele, Hytala estava “se achando o dono do local com vários deboches”.

“Hytalo Santos foi a um baile funk no Rio de Janeiro com sua turma e criou uma confusão com os bandidos do baile. Hytalo estava se achando o dono do local com vários deboches e acabou levando uma grande surra, teve os seus celulares quebrados e ainda recebeu uma ameaça de morte. Hytalo e sua turma saíram correndo sem rumo e até o momento não houve qualquer pronunciamento dele ou situação de seu paradeiro”, contou.

No X, antigo Twitter, diversos internautas confirmam a história. Conforme relatos, a influenciadora Kamillynha, amiga de Hytalo, teria presenciado toda a confusão e ficou em choque com o que assistiu. Um vídeo do momento do início da briga chegou a viralizar na rede social.

Quem é Hytalo Santos

Natural de Cajazeiras, na Paraíba, o influenciador digital afirma ser milionário. O rapaz é seguido por mais de 16 milhões de pessoas no Instagram. No Tik Tok, Hytalo Santos acumula mais de 21 milhões de pessoas.

O criador de conteúdo ficou famoso por publicar vídeos de dancinha. Ele atualmente segue um estilo de parecido com o de Carlinhos Maia e divide a rotina em casa e mostra várias pessoas. Hytalo, inclusive, já presenteou amigos com diversos imóveis e carros de luxo. Ele também já adotou jovens e os sustentou com pagamento de necessidades básicas.