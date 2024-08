I Feira de Profissões da Biblioteca Central do Estado da Bahia atrai mais de 1000 estudantes

Entre os dias 19 a 23 de agosto, o Governo da Bahia, por meio da Fundação Pedro Calmon (FPC), unidade vinculada à Secretaria de Cultura (SecultBA), promoveu a I Feira de Profissões da Central realizada pela Biblioteca Central do Estado da Bahia. A atividade contou com a parceria de 14 instituições de ensino técnico e superior, públicas e privadas. Durante toda a semana 1250 estudantes passaram pela feira.

A iniciativa teve como propósito oferecer aos estudantes do Ensino Médio a oportunidade de explorar diversas opções de cursos e carreiras, conectando-os diretamente com representantes das instituições.

A estudante Ana Azevedo do Colégio Estadual Senhor do Bonfim fez um teste de Dominância Cerebral, mais conhecido como teste vocacional, e destacou que a experiência a ajudou a pensar na profissão que quer seguir.

“Gostaria que todos os estudantes tivessem a oportunidade de estar aqui. Esse teste foi muito importante para mim, pois pude entender melhor as minhas aptidões e as possibilidades de curso para minha jornada futura, e, ter a certeza do que quero”, destacou a jovem.

“Para Caruso Costa, Chefe de Gabinete da Fundação Pedro Calmon, a I Feira de Profissões da Biblioteca Central do Estado da Bahia representou um importante momento para a juventude baiana. ‘Este evento, que atraiu mais de 1.250 estudantes, reflete o compromisso da Fundação Pedro Calmon e do Governo da Bahia em oferecer oportunidades concretas de crescimento e desenvolvimento para nossos jovens.’

Ele ressalta que essa experiência não apenas ajudou os estudantes a explorar suas opções profissionais, mas também lhes proporcionou clareza e confiança para traçar suas jornadas com determinação. ‘Ao longo da semana, vimos jovens interagirem diretamente com instituições renomadas, como a UFBA e UNEB, e a cada stand visitado, a cada palestra ou workshop, ficou claro o impacto positivo dessa iniciativa. A Fundação Pedro Calmon continuará apoiando eventos como este, que promovem o conhecimento, a cultura e um futuro promissor para a nossa juventude.'”

Ao total, foram aplicados 800 testes de Dominância Cerebral, pela Faculdade Visconde de Cairu, uma das parceiras da Feira. O presidente da instituição, Paulo Cardoso, falou sobre a iniciativa, e pontuou que a Feira de Profissões deve ser um evento calendarizado.

“A Biblioteca Central congregou as escolas públicas e privadas num único lugar. O próximo passo é calendarizar, de sorte que os coordenadores pedagógicos insiram na programação do ano esse momento. Os estudantes tiveram contato com a biblioteca, e diversas instituições de educação trouxeram conhecimento e dicas de carreira muito valiosas. O teste de dominância cerebral, por ser de auto conhecimento, desperta nas pessoas um mergulho em si mesmo, cada um se avalia, verifica seus pontos positivos e o quê de competências vão precisar desenvolver para que possam ter sucesso na área escolhida”, pontuou.

O estudante Moisés de Jesus do Colégio Estadual Goes Calmon, foi à feira já com uma escolha definida, o jovem quer cursar ciência da computação, e teve ainda mais certeza ao passar pelos stands na Feira de Profissões.

