IA aumenta chances de detecção de câncer de mama em 20%

A reunião anual da Sociedade Radiológica da América do Norte (RSNA) apresentou resultados muito promissores do uso da inteligência artificial na medicina. No encontro, os pesquisadores informaram que as pacientes que fizeram uso da tecnologia tiveram 21% mais chances de detectar casos de câncer de mama de forma precoce.

Este é o primeiro relatório apresentado sobre os resultados de um programa que fornece uma revisão aprimorada baseada em IA na qual os pacientes podem optar por se inscrever. Os resultados criam a esperança de um uso cada vez maior da ferramenta para o diagnóstico de uma série de doenças.

Como funciona o programa

O trabalho considerou 10 práticas clínicas que oferecem aos pacientes um programa de mamografia de rastreamento com inteligência artificial. As radiografias das mulheres que optaram pelo programa foram revisadas por um especialista e, em seguida, pelo software de IA. Se as revisões fossem inconsistentes entre si, um segundo radiologista analisaria o caso.

Uso de IA para detectar câncer de mama (Imagem: Sociedade Radiológica da América do Norte)

No total, foram 747.604 pacientes analisadas. Segundo os pesquisadores, a taxa de detecção de câncer foi cerca de 43% maior para as inscritas no programa em comparação com as que não participaram do trabalho.

De acordo com o estudo, embora 22% desse aumento seja atribuído ao fato de que as mulheres com maior risco de contrair câncer eram mais propensas a se inscrever no programa, os 21% restantes têm relação com o uso da inteligência artificial.

Inteligência artificial tem conquistado espaço também entre os médicos (Imagem: raker/Shutterstock)

IA pode revolucionar a medicina

Cientistas comemoraram os resultados e afirmaram que eles devem incentivar cada vez mais mulheres a procurarem o programa.

Agora, os pesquisadores querem realizar estudos mais aprofundados para entender quais são os maiores benefícios oferecidos pelo uso da IA.

A esperança é que a ferramenta possa ser cada vez mais utilizada dentro da medicina, aumentando a velocidade de detecção de diferentes doenças e salvando vidas.

As informações são do Medical Xpress.

