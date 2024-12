IA da OpenAI atinge resultados de nível humano em teste de inteligência geral

Um novo modelo de inteligência artificial da OpenAI, o o3, obteve 85% no benchmark ARC-AGI, alcançando resultados semelhantes aos de um ser humano médio, conforme revela uma matéria do site The Conversation.

Esse teste avalia a capacidade de adaptação da IA a novas situações com poucos exemplos, uma característica essencial da inteligência geral (AGI). Essa pontuação supera a anterior de 55% e sugere que a OpenAI avançou significativamente na direção de desenvolver uma IA mais flexível e generalizável.

A importância da generalização para a inteligência

O ARC-AGI mede a capacidade de uma IA em aprender de poucos exemplos, ou seja, sua habilidade de generalizar. Embora modelos como o GPT-4 sejam eficientes em tarefas comuns, eles não são tão bons em situações novas ou pouco frequentes.

Leia mais:

Aprenda a usar o ChatGPT: 10 dicas valiosas para criar perguntas precisas

O que é Lousa no ChatGPT e como usar?

Agora todo mundo pode usar o ChatGPT como se fosse o Google

O o3, por outro lado, demonstrou uma habilidade superior em identificar padrões e adaptar-se rapidamente a problemas desconhecidos, uma característica crucial para alcançar a AGI.

Novo modelo de IA da OpenAI superou o GPT-4 em tarefas consideradas pouco frequentes – Imagem: TY Lim/Shutterstock

Como o o3 se adapta a novos desafios

O o3 foi projetado para identificar “regras mais fracas” – soluções simples e eficazes para problemas complexos.

Essa capacidade de generalizar a partir de exemplos limitados pode ser a chave para desenvolver uma IA que se adapte de forma mais eficiente a novas situações.

Além disso, o modelo foi treinado para “pesquisar cadeias de pensamento”, uma abordagem que pode ser semelhante ao processo do AlphaGo, que buscava as melhores sequências de movimentos para vencer o campeão mundial de Go.

O futuro da AGI e o impacto do o3

Embora o sucesso do o3 em um benchmark importante seja promissor, ainda há incertezas sobre o quanto ele realmente se aproxima da AGI. A OpenAI ainda mantém detalhes sobre o funcionamento interno do o3 em sigilo, e a verdadeira prova de seu potencial só virá com uma análise mais profunda.

Se o o3 demonstrar ser suficientemente adaptável, pode inaugurar uma nova era de inteligência artificial, trazendo avanços econômicos e tecnológicos. Caso contrário, ainda representará um ótimo progresso na inteligência das máquinas, mas não necessariamente uma revolução.

Modelo de IA de “nível humano” pode ser o precursor de avanços significativos no setor – Imagem: Yuichiro Chino/Shutterstock



O post IA da OpenAI atinge resultados de nível humano em teste de inteligência geral apareceu primeiro em Olhar Digital.