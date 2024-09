São Paulo – A ferramenta de inteligência artificial do Google, Gemini, tem respondido de forma desigual aos questionamentos sobre quem são os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Enquanto oferece longas descrições sobre Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo), a ferramenta se nega a dar respostas sobre Guilherme Boulos (PSol), Tabata Amaral (PSB) e Bebeto Haddad (DC), alegando “que não pode ajudar com respostas sobre eleições e personalidades políticas”.

As informações foram apuradas inicialmente pelo UOL e confirmadas pelo Metrópoles. O Metrópoles perguntou, neste sábado (14/9), para o Gemini, um a um, quem eram os 10 candidatos que disputam o cargo de prefeito nas eleições deste ano em São Paulo. Veja as respostas abaixo:

Ao ser perguntado sobre Guilherme Boulos (PSol), Gemini diz que não pode responder sobre eleições e personalidades políticas

Reprodução / Gemini Google

Resposta sobre Nunes dizia que ele tinha vencido disputa em 2022

Reprodução / Gemini Google

Resposta do Gemini para Ricardo Senese (UP) diz que não há informações suficientes sobre ele

Reprodução / Gemini Google

Ao ser perguntado sobre Tabata Amaral (PSB), Gemini diz que não pode responder sobre eleições e personalidades políticas

Reprodução / Gemini Google

Resposta sobre Marina Helena diz que candidata do Novo é experiente

Reprodução / Gemini Google

Resposta sobre Marçal (PRTB) não mencionava condenação de candidato no passado e chamada ele de figura “multifacetada”

Reprodução / Gemini Google

Resposta sobre Datena falava da candidatura dele no passado, como se já tivesse acabado

Reprodução / Gemini Google

Ao ser perguntado sobre Bebeto Haddad (DC), Gemini diz que não pode responder sobre eleições e personalidades políticas

Reprodução / Gemini Google

Resposta do Gemini para Altino Prazeres (PSTU) diz que não há informações suficientes sobre ele

Reprodução / Gemini Google

Resposta sobre João Pimenta cita comediante e candidato do PCO

Reprodução / Gemini Google

Ao ser questionado sobre “quem é Ricardo Nunes?”, o Gemini respondeu que Nunes é filiado ao MDB, prefeito de São Paulo, e que é considerado um “político conservador”, com “base eleitoral sólida na cidade”.

A pesquisa trazia um erro, dizendo que ele disputou a reeleição em 2022 e “obteve sucesso, garantindo mais quatro anos à frente da Prefeitura de São Paulo”, e oferecia links sobre ele na Wikipedia e no site da prefeitura.

O candidato do PRTB, Pablo Marçal, tinha uma descrição ainda maior que a de Nunes. Neste sábado, a ferramenta chamava o influencer de “figura multifacetada no cenário brasileiro”, dizia que ele é conhecido por sua atuação em diversas áreas, e trazia detalhes sobre a fortuna do candidato.

O texto também apontava que especialistas criticavam os métodos adotados por Marçal enquanto “coach”, e não tinha informações sobre sua condenação por envolvimento em uma quadrilha de golpes.

Datena foi descrito como uma “figura bastante conhecida no cenário televisivo e político”. A ferramenta falava da campanha do apresentador em 2024 no passado, como se já tivesse terminado, e dizendo que ela foi marcada por “grande visibilidade na mídia”. O texto também dizia que o tucano “não tem medo de expressar suas opiniões”, e é amado por uns e odiado por outros.

Já Marina Helena (Novo) foi descrita como uma economista brasileira, com “vasta experiência em políticas públicas”. O conteúdo dizia que Marina se posiciona à direita e descrevia algumas propostas dela na campanha.

Em “Quem é João Pimenta?”, a resposta dizia que há um comediante com este nome e também um candidato político. O trecho destinado a descrever o político afirmava que João Pimenta foi candidato em 2023.

Ao ser questionado sobre Boulos, Tabata e Bebeto, o Gemini se recusou a oferecer respostas. Nos três casos, a ferramenta de inteligência artificial respondeu que não poderia ajudar com respostas sobre eleições porque “poderia cometer erros” e indicou que a pesquisa fosse feita no buscador do Google. “Por isso, enquanto me esforço para melhorar, pode tentar a Pesquisa Google”, dizia a resposta.

Questionado sobre os candidatos Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP), o Gemini disse que “não tinha informações suficientes sobre a pessoa indicada”.

O candidato Guilherme Boulos (PSol) durante comício

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de SP, divulgando material de campanha

Campanha Ricardo Nunes

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) em agenda de campanha

Reprodução

Candidato José Luiz Datena (PSDB) em campanha no Ipiranga, na zona sul de São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

Tabata conversa com eleitora

Jessica Bernardo / Metrópoles

Marina Helena (Novo) promoveu um protesto na porta da TV Bandeirantes após ter sido excluída do 1º debate entre candidatos à Prefeitura de SP

Reprodução- Partido Novo

Mudanças Na manhã deste domingo (15/9), alguns conteúdos foram atualizados, suprimindo erros detectados pela reportagem.

No caso de Nunes, a nova descrição não tem mais a informação sobre a reeleição em 2022, e agora adiciona detalhes sobre a administração do prefeito, como a de que “Sua gestão tem se concentrado em áreas como saúde, educação e infraestrutura”.

O conteúdo de Marçal também foi atualizado, com o acréscimo da informação sobre sua condenação e uma frase que diz que o fato “costuma ser utilizado por seus críticos para questionar sua idoneidade”. A descrição também tem um novo trecho que afirma que o político tem projetos ambiciosos e com propostas “bastante diferentes das tradicionais”.

O texto citando a campanha de Datena no passado também não aparece mais.

O Metrópoles entrou em contato com o Google neste sábado perguntando por que em alguns casos há restrições sobre os postulantes à Prefeitura e em outros o conteúdo aparece normalmente. Até a publicação desta reportagem, o Google ainda não havia respondido. O espaço segue aberto para manifestação.

Em reportagem publicada no UOL sobre o mesmo tema, e que também apontava as diferenças entre pesquisas para Nunes, Marçal, Datena, Boulos, Tabata e Marina, a assessoria da empresa enviou a seguinte nota.

“Como falamos anteriormente, por precaução e cautela, estamos restringindo respostas em consultas sobre eleições. Incentivamos as pessoas a usarem a busca do Google para obter as informações mais recentes e precisas sobre o tema. Estamos trabalhando constantemente para melhorar nosso modelo com o objetivo de garantir uma melhor experiência para o usuário Google”.