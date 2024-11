A Inteligência Artificial (IA) integrada no X (antigo Twitter), conhecida como Grok, surpreendeu ao apontar o próprio dono da plataforma, Elon Musk, como a pessoa que mais dissemina desinformação no espaço digital da rede social.

De acordo com a revista Fortune, a revelação ocorreu após um usuário chamado Gary Koepnick perguntar ao Grok quem seria o principal propagador de informações falsas no X. Em resposta direta, a IA afirmou: “Com base em várias análises, na sensação das redes sociais e relatórios, Elon Musk foi identificado como um dos mais significativos disseminadores de desinformação no X desde que adquiriu a plataforma.”

O Grok destacou que Musk publicou diversas postagens criticadas por promoverem ou apoiarem desinformação, especialmente em temas sensíveis como eventos políticos, eleições, a pandemia de Covid-19 e teorias da conspiração. A IA também enfatizou que a influência de Musk, combinada ao fato de ser o dono do X e o usuário com maior número de seguidores, amplifica o impacto de suas ações, podendo gerar consequências no mundo real, especialmente durante períodos críticos, como eleições.

Grok knows.https://t.co/g7ihWVV507 — Gary Koepnick (@garykoepnick) November 10, 2024

