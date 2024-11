Iate de luxo com 45 pessoas desaparece na costa do Egito

Por volta de 05h3, desta segunda-feira (25), um membro da tripulação enviou um sinal de socorro do navio, entretanto, após o pedido o iate não foi mais localizado, segundo informações do jornal The Daily Mirror.

Ainda não foi divulgado o número exato de mortos, feridos e sobreviventes, bem como é desconhecida a nacionalidade dos turistas.

A embarcação partiu do Porto Ghalib, na região do Mar Vermelho no Egito, para uma viagem de mergulho em 24 de novembro com previsão de retorno à marina de Hurghada em 29 de novembro.

O Sea Story, que tem 45 metros de comprimento, é usado em excursões de mergulho para explorar recifes e naufrágios no Mar Vermelho e conta com uma estrutura de luxo: restaurante equipados, suítes de lua de mel, TV e sistema de som. Ele pode acomodar até 32 passageiros em seus 18 quartos duplos.