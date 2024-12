IBAB anuncia chegada do Pastor Kenner Terra como parte de sua equipe ministerial

A Igreja Batista de Água Branca (IBAB), liderada pelo pastor Ed René Kivitz, anunciou oficialmente a chegada do pastor Kenner Terra à sua equipe ministerial a partir de janeiro de 2025. A nota foi publicada nas redes sociais da igreja e destacou a alegria em receber Kenner, sua esposa Mariléa, e seus filhos Beatriz, Roger e Gabriella.

“A governança IBAB tem dois fóruns principais: o Presbitério, que continuará sendo presidido pelo Pastor Ed René Kivitz, e a Equipe Ministerial, pelo Pastor Kenner Terra”, informou a igreja. A mensagem também ressaltou: “Que suas vidas sejam abençoadas na mesma medida em que abençoam e enriquecem a IBAB com sua chegada”.

Kenner Terra, que até então liderava a Igreja Betânia Batista, no Rio de Janeiro, anunciou recentemente sua saída após 23 meses de ministério. Ele assumiu a liderança da Betânia em janeiro de 2023, em um período desafiador, marcado pela saída turbulenta do pastor anterior. Durante sua gestão, a igreja passou por um intenso processo de restauração administrativa e espiritual.

Apesar do legado positivo, a saída de Kenner gerou reações mistas entre os membros da Betânia, especialmente devido ao vazamento de sua decisão por meio de um podcast antes do anúncio oficial.

