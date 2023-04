Ibaneis anuncia revitalização da Avenida Principal do Núcleo Bandeirante

Logo após inaugurar a nova escadaria na Terceira Avenida do Núcleo Bandeirante, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a reforma da Avenida Principal da região administrativa, na manhã deste sábado (15/4).

Segundo Ibaneis, a escadaria é uma pequena intervenção na região, mas que tem um grande impacto na acessibilidade e qualidade de vida. “É um resultado muito importante para todas as famílias”, afirmou.

Veja a inauguração:

Para construir a escadaria, a Administração Regional do Núcleo Bandeirante investiu R$ 260 mil, vindo de emenda parlamentar do deputado distrital Hermeto (MDB).

“Temos feitos grandes investimentos aqui na região, a exemplo do que estamos fazendo na Feira do Núcleo Bandeirante, uma das mais tradicionais da cidade”, apontou o governador. O ponto recebeu o investimento de R$ 15 milhões.

Avenida PrincipalIbaneis revelou que o projeto de reforma da Avenida Principal está em fase de conclusão na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

“Nós vamos fazer toda a revitalização da Avenida Principal. Nós estamos tendo um cuidado muito grande, porque não queremos atrapalhar muito a vida dos comerciantes. Temos que manter o comercio funcionando”, explicou.

Para o governador, o comércio é um dos pontos fortes do Núcleo Bandeirante. “As pessoas vêm visitar a Avenida Principal. Queremos trazer a revitalização, assim como foi feito no Paranoá outras cidades do DF”, concluiu.

EstacionamentoSegundo o secretário de Governo, José Humberto, o projeto vai priorizar a acessibilidade com a preservação das vagas de estacionamento, sem prejuízo ao comércio local.

“Estamos dividindo o projeto em três etapas, duas nas pontas da avenida e uma central. Vamos começar pelas pontas e depois vamos para a área central, onde tem mais comércio”, antecipou.

O projeto deverá ser concluído em 60 dias. O GDF espera lançar a licitação ainda em 2023. O valor e o tempo da obra ainda não foram definidos.

ProgressoDona Maria Geralda do Souza Santos, de 76 anos, classificou a entrega da nova escadaria como um grande progresso.

“Moro aqui há 57 anos. Na mesma rua, na mesma casa. Vi o Núcleo Bandeirante crescer. Quando cheguei aqui, era só era poeira e barraco. E hoje vejo esse trabalho e me sinto honrada”, comentou.

Segundo dona Geralda, a cidade precisa de mais intervenções de acessibilidade. Ela contou que os arredores do CEF 01 de Núcleo Bandeirante, conhecido como Sapão, precisam faixas de pedestres, especialmente, para os alunos.

Espaço de lazerO administrador regional Cláudio Márcio reforçou que a construção da nova escadaria é um pedido antigo da população e dos comerciantes. A antiga era íngreme e perigosa e não tinha acessibilidade.

“A noite essa rua virou uma rua de lazer para as crianças que moram nos blocos. Então, a noite as crianças brincam aqui. Então atingimos a população, idosos, deficientes e por tabela as crianças”, revelou.