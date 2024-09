Ibaneis após reunião sobre clima: “Consegui ver o primeiro horizonte”

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

1 de 1 Ibaneis Rocha – Metrópoles – Foto: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.fotoO governador Ibaneis Rocha (MDB) participou, nesta quinta-feira (19/9), de uma reunião com ministros e governadores para tratar sobre temas envolvendo os eventos climáticos. O chefe do Executivo local classificou o encontro como produtivo e explicou que será apresentado uma política conjunta de combate às mudanças climáticas, e cada região vai seguir com suas particularidades locais.

O governador classificou a reunião como produtiva: “Se continuarmos por este caminho, vamos conseguir ver um primeiro horizonte em um trabalho efetivo de União e de combate aos efeitos extremos que vivemos”. De acordo com Ibaneis Rocha, ficou definido que os governos locais vão encaminhar as demandas emergenciais em uma iniciativa liderada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Segundo o CBMDF, entre os dias 1º e 16 de setembro deste ano, mais de 6.302 hectares de vegetação sofreram com queimadas no DF, incluindo o Parque Nacional de Brasília. Foram 1.546 ocorrências. Na terça-feira (17/9), o governo federal anunciou a liberação de R$ 514 milhões para o combate às queimadas no Brasil.

Em outra fala realizada nessa quarta-feira (18/9), Ibaneis destacou a portaria de convocação de 2 mil bombeiros. “Eles vão para as linhas de frente e a gente espera, em breve, estar com esses incêndios debelados. Nós temos que esperar o período das chuvas pra realmente a gente ter tranquilidade para enfrentar esse problema da melhor maneira e ter mais prevenção para o ano que vem”, esclareceu o governador anteriormente.

