Ibaneis batizará viaduto do Riacho Fundo com nome de César Trajano

O viaduto do Riacho Fundo, às margens da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), será batizado com o nome do ex-deputado distrital César Trajano de Lacerda, que morreu aos 89 anos, em abril deste ano. A informação foi confirmada à coluna pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). A obra tem previsão de ser inaugurada nos próximos dias.

O político e empresário nasceu na cidade de Pires do Rio, Goiás, e se mudou para o Distrito Federal em 1957 para ajudar na construção de Brasília.

Além de ser um dos pioneiros de Brasília, defendendo a representação política para o Distrito Federal, César lutou pela reabertura política após a ditadura militar e foi um dos fundadores do MDB.

O viaduto vai aliviar o trânsito para cerca de 100 mil motoristas que trafegam pela EPNB. Com um investimento superior a R$ 23 milhões, a obra gerou mais de 300 empregos e está a cargo de empresa contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

A obra, construída em trincheiras, terá duas pistas subterrâneas para atender aos dois sentidos da via — um para quem se desloca em direção a Samambaia e outro para quem segue em direção ao Plano Piloto.

Escola Técnica do Paranoá

Já no Paranoá, a Escola Técnica Leste receberá o nome de Sérgio Costa Damaceno. O ex-administrador da região faleceu na última terça-feira (19/11), aos 50 anos.

Sérgio nasceu em junho de 1974, em Brasília (DF). Primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ele assumiu o cargo de administrador regional pela primeira vez de 2007 a 2009.

Nas eleições de 2014 e 2018, ele se candidatou à Câmara Legislativa (CLDF) pelas legendas Avante e Partido da Mobilização Nacional (PMN), respectivamente, mas não conseguiu conquistar uma das 24 cadeiras da Casa. De 2019 a 2022, Sérgio assumiu a Administração Regional do Paranoá pela segunda vez.

O investimento na obra é de R$ 12,3 milhões, oriundos do orçamento da pasta e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A construção está sendo realizada na Quadra 1, Conjunto A, na Área Especial 1 do Paranoá, ao lado do Estádio JK Paranoá.