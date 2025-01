Ibaneis diz que DF terá 90 ônibus elétricos a partir de junho

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse à coluna Grande Angular que 90 novos ônibus elétricos vão rodar na capital do país a partir de junho de 2025.

Os veículos da Piracicabana que reduzem a emissão de gases do efeito estufa farão o itinerário do Plano Piloto. “Nós temos um projeto para ter ônibus elétricos atendendo a população de todo o Distrito Federal”, anunciou o governador. Atualmente, poucos veículos do tipo transitam nas ruas do DF.

Ibaneis disse que o GDF vai incentivar a energia limpa na capital federal, por meio do projeto de transporte público elétrico e da concessão de isenção do IPVA para carros elétricos e híbridos.

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF), a aquisição dos novos veículos será feito pelas empresas. Quando a frota começar a operar, o valor investido será incorporado no cálculo da tarifa técnica, paga pelo governo.