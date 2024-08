Ibaneis indica Jacques Veloso para cargo de diretor jurídico do BRB

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), indicou o advogado tributarista Jacques Veloso de Melo (foto em destaque) para assumir o cargo de diretor jurídico do Banco de Brasília (BRB).

Jacques entrará no lugar de Bruno Rangel, que ficou à frente da Diretoria Jurídica do BRB por 10 meses. Rangel pediu exoneração para se dedicar ao escritório de advocacia dele, especializado em direito eleitoral.

“Bruno pediu para sair com a intenção de tocar mais de perto o escritório eleitoral dele. O Jacques, além de preparado, é de extrema confiança e vai ajudar o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa”, disse Ibaneis à coluna Grande Angular.

Com a indicação do governador, o nome de Jacques será submetido ao processo formal de aprovação, que passa pelo Conselho de Administração do BRB e pelo Banco Central do Brasil (BCB).

O futuro diretor jurídico do BRB é advogado, pós-graduado em direito tributário e tem especialização em fusões e aquisições. O advogado atuou como conselheiro no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), do Ministério da Fazenda, e como professor de direito tributário na Universidade Católica de Brasília (UCB).

Jacques também tem histórico de atuação na Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), onde foi conselheiro por nove anos e secretário-geral, na gestão de 2016 a 2018, quando Juliano Costa Couto era presidente da entidade. Nas eleições de 2024, Jacques tem manifestado apoio a Cleber Lopes, que também deve ser o candidato de Ibaneis.

Por meio de nota, Bruno Rangel disse ter sido “uma honra servir” ao BRB e que guarda “gratidão especial” ao governador, a Paulo Henrique e aos demais diretores da instituição financeira.

“Levarei os bons exemplos de empregados e empregadas que diariamente se dedicam na construção de um BRB cada vez mais forte. Aos profissionais da Diretoria Jurídica, minha gratidão pelo companheirismo e aprendizado mútuo. Minha saída se torna confortável com a indicação do doutor Jacques Veloso para o cargo, pois supera com folga as competências necessárias. Desejo todo sucesso ao BRB”, completou Bruno.