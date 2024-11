Ibaneis quer nomear em 2025 demais policiais civis e penais aprovados

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse, na manhã desta terça-feira (5/11), que planeja nomear até o fim do ano que vem o restante do cadastro reserva dos concursos para policiais civis e penais do Distrito Federal.

“Lembrando que há pouco mais de um mês estivemos no curso de formação de 1,3 mil policiais militares que vão estar nas ruas no início do ano que vem. Em junho ou julho [de 2025], pretendemos nomear mais PMs desse último concurso, e a gente espera ainda, durante o ano de 2025, nomear o restante dos policiais penais e dos policiais civis, completando esses cargos que são tão necessários para a manutenção da segurança na nossa cidade”, adiantou Ibaneis.

A declaração ocorreu durante assinatura dos decretos de nomeação de 1.063 policiais civis e penais na capital da República, nesta manhã.

“Com essas nomeações a gente pretende controlar melhor o crime pois, sabemos que os estados que não tiveram esse controle na hora certa foram invadidos pelo crime organizado e, hoje, têm muita dificuldade de recuperar a sua condição. E nós temos evitado isso no Distrito Federal”, destacou o governador.

No total, foram nomeados 791 policiais civis aprovados no último concurso público da Polícia Civil (PCDF), que ocorreu em 2021, e de 272 policiais penais. Mesmo com as nomeações de agora, o déficit ainda continuará em cerca de 50%.

Forças de segurança

O secretário de Administração Penitenciária, Wenderson Souza e Teles, disse considerar vitais as nomeações para o combate ao crime. “Governador, o senhor acertou muito com a contratação desses policiais civis e penais. O crime organizado se combate com essas duas forças, de forma prioritária. Se combate o crime organizado com inteligência, investigação de qualidade e com o controle de sistema penitenciário”, classificou.

As novas nomeações foram possíveis graças à mudança que ocorreu, em maio deste ano, na Lei Orçamentária Anual (LOA) que autorizou a nomeação de mais concursados da área de segurança pública no DF.

O diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), José Werick de Carvalho, ressaltou aos novos policiais que eles ingressaram em “uma instituição estruturada com uma tecnologia avançada, armamento de ponta e prédios que servem de modelo para todo o país”.

“Esperamos que vocês estejam comprometidos com essa cidade, por esses cidadãos, que vocês contribuam para que a Polícia Civil continue sendo referência nacional na resolução da criminalidade desse país”, acrescentou.

Os servidores das forças de segurança são pagos com recursos do Fundo Constitucional, repassado pelo Governo Federal. Os recursos do Fundo são usados para custear a organização e a manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), bem como prestar assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação.