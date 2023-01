Ibaneis sobre intervenção federal: “Vamos colocar na cadeia todos esses bandidos”

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que confia no ministro da Justiça, Flávio Dino, para a intervenção federal na área de segurança pública do DF.

Dino indicou Ricardo Cappelli para assumir a intervenção do governo federal no âmbito da segurança distrital, até 31 de janeiro, conforme decreto assinado pelo presidente Lula (PT).

“Agora, precisamos da união de todos. O Distrito Federal está sob intervenção federal na área da segurança e nós confiamos na pessoa do ministro Dino, com o seu indicado, para que a gente consiga fazer todas as apurações. Vamos colocar na cadeia todos esses bandidos. Contem comigo. Contem com a democracia do Distrito Federal”, afirmou Ibaneis em vídeo gravado na noite deste domingo (8/1).

Assista ao vídeo:

Terroristas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF). Jornalistas foram agredidos durante o ato violento que ocorreu na tarde deste domingo. No vídeo, Ibaneis pediu desculpas a Lula.

Quem é Ricardo Cappelli, interventor federal da segurança no DF

Ibaneis exonerou o secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, diante da atuação das forças de segurança em meio às invasões. Policiais foram flagrados inertes, filmando os ataques sem tomar qualquer atitude.

Lula decretou a intervenção federal na segurança pública do DF, a fim de acabar com os movimentos antidemocráticos. A medida vale até o fim deste mês.