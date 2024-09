Ibaneis vai ao desfile de 7 de Setembro: “Verdadeira independência”

O governador Ibaneis Rocha (MDB) compareceu ao desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, na manhã deste sábado (7/9).

Horas depois, Ibaneis usou as redes sociais para se pronunciar sobre a data e falou em “verdadeira independência”.

“A verdadeira independência está em garantir direitos fundamentais, tais como moradia digna, saúde de qualidade, educação e segurança para todos”, escreveu Ibaneis. Para o governador, esses direitos fundamentais são a “verdadeira independência”.

Pessoas de todo o país A Esplanada ficou repleta de famílias, estudantes, militares e crianças neste sábado. Milhares de pessoas de todo o país acordaram cedo para acompanhar os desfiles do 7 de Setembro e comemorar o feriado da Independência do Brasil.

O evento reuniu os chefes dos Três Poderes e outros políticos. A celebração cívico-militar contou com o desfile de membros e veículos militares das Forças Armadas. A celebração começou por volta das 9h, com a passagem do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em carro aberto. O tema oficial deste ano foi “Democracia e Independência – É o Brasil no rumo certo”.

Sem grandes problemas na segurança, o público conseguiu aproveitar o momento com tranquilidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), houve cinco ocorrências atendidas, porém, todas sem gravidade — um caso de hipoglicemia, um de hipertensão arterial, uma queda da própria altura, uma ocorrência de corpo estranho no olho e um corte de árvore.