IBGE estima que população brasileira vai começar a diminuir a partir de 2042

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou recentemente novas estimativas e projeções baseadas no Censo Demográfico de 2022, além de dados da Pesquisa de Pós-Enumeração, que avalia a precisão do recenseamento. Essas projeções se estendem de 2000 até 2070, oferecendo uma visão abrangente das mudanças demográficas no Brasil. De acordo com as previsões do IBGE, a população brasileira deverá cair para menos de 200 milhões de pessoas até 2070. Atualmente, o país conta com aproximadamente 210,9 milhões de habitantes, mas essa cifra deve começar a declinar a partir de 2042. Essa diminuição é atribuída a uma taxa de mortalidade que supera a de natalidade, indicando uma tendência de redução populacional. A expectativa de vida, no entanto, apresenta um cenário otimista. No Censo de 2022, a expectativa de vida era de 75,4 anos para a população de 210.862.983 habitantes. Para 2070, com uma população projetada de 199.228.708 pessoas, essa expectativa deve aumentar para 83,9 anos, refletindo melhorias nas condições de saúde e qualidade de vida.

