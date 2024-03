IBGE informa: Mortalidade infantil volta a crescer em Itamaraju

Nos últimos anos, a cidade de Itamaraju tem enfrentado um desafio preocupante: o aumento da taxa de mortalidade infantil. Esse fenômeno, que representa um retrocesso nas conquistas em saúde pública, tem levantado alarmes entre autoridades locais e profissionais da saúde.

Segundo dados recentes do Departamento de Saúde de Itamaraju, a taxa de mortalidade infantil, que vinha registrando declínio nos últimos anos, voltou a subir em 2022. Esse aumento representa não apenas uma estatística preocupante, mas também histórias de famílias que enfrentam perdas irreparáveis e comunidades que lutam para compreender e combater essa realidade.

A taxa de mortalidade infantil média em Itamaraju voltou a crescer em 2022 para 16,5 para 1.000 nascidos vivos. Em 2021 a taxa foi de 9 para cada 1.000 nascidos. Comparado com todos os municípios da Bahia Itamaraju fica nas posições 160 de 417. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 1638 de 5570.

