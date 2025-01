Ibovespa dispara com expectativa sobre próximos passos do BC

O Ibovespa fechou em forte alta nesta quinta-feira, renovando máximas desde meados de dezembro, acima dos 127 mil pontos no melhor momento, com agentes especulando sobre a chance de o Banco Central encerrar o ciclo de altas na Selic mais cedo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 2,74%, a 126.818,24 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 127.168,83 pontos na máxima e 123.431,63 pontos na mínima do dia.

+Dólar à vista fecha em baixa pela nona sessão consecutiva, a R$5,85 na venda

O volume financeiro somava 23,78 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

Com tal desempenho, o Ibovespa agora acumula uma valorização de 5,43% em janeiro, que deve encerrar uma sequência de quatro perdas mensais. Desde a mínima intradia deste ano, apurada em 14 de janeiro, de 118.222,64 pontos, a alta alcança mais de 7%.

