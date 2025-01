Ibovespa fecha acima de 124 mil pontos pela 1ª vez no ano

A bolsa paulista fechou o primeiro pregão da semana com o Ibovespa acima dos 124 mil pontos, o que não havia acontecido ainda neste ano, em sessão descolada de Wall Street, que sofreu nesta segunda-feira com forte correção no setor de tecnologia.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,84%, a 124.695,51 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 124.801,72 pontos na máxima e 122.206,78 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro no pregão somava 21 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

Já o dólar fechou em queda pela sexta sessão seguida, aos 5,9128 reais — a menor cotação desde 26 de novembro do ano passado, quando encerrou em 5,8096 reais. Veja cotações.

