Ibovespa fecha em alta a 135 mil pontos e confirma recorde em pregão

Cris Faga/NurPhoto via Getty Images

1 de 1 Imagem desfocada do painel da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, com os números que refletem o desempenho das ações negociadas – Metrópoles – Foto: Cris Faga/NurPhoto via Getty ImagesO Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores, fechou o pregão desta segunda-feira (19/8) com valor recorde em um pregão. Ele teve alta de 8,19%, ficando a 135.948,52 pontos.

Anteriormente, a máxima histórica de fechamento de um pregão era de 134.193,72 pontos, quando foi alcançada em dezembro do ano passado.

Matéria em atualização.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?