Ibovespa fecha em queda de 0,53% mas confirma primeira alta mensal em cinco meses

O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, refletindo ajustes após disparar na véspera, com as ações da Vale entre as maiores pressões negativas, mas ainda assegurou uma performance positiva no mês, o que não acontecia desde agosto do ano passado.

Índice de referência da bolsa brasileira, o Ibovespa caiu 0,53%, a 126.242,86 pontos, segundo dados preliminares, após marcar 127.531,99 pontos na máxima, maior nível intradia desde 12 de dezembro, e 126.057,34 pontos na mínima do pregão.

Com tal desempenho, o Ibovespa acumulou uma alta de 3,10% na semana e de 4,95% em janeiro, quebrando uma série de quatro perdas mensais, ajudado pela entrada líquida de 4,1 bilhões de reais de estrangeiros neste ano até o dia 29.

O volume financeiro nesta sexta-feira somava 18,46 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

