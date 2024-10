Ibovespa inicia semana em alta de 0,78%, aos 131 mil pontos

O Ibovespa retomou a linha dos 131 mil pontos à tarde e a manteve no fechamento desta segunda-feira (14) voltando a nível próximo ao do encerramento da terça-feira passada (8), aos 131,5 mil pontos. No fechamento, mostrava alta de 0,78%, aos 131.005,25 pontos, entre mínima de 129.728,80 e máxima de 131 219,61 pontos, saindo de abertura aos 129.991,69 na sessão. O giro financeiro ficou em R$ 19,3 bilhões nesta segunda-feira. No mês, o Ibovespa cede 0,62% e, no ano, cai 2,37%. Já o dólar à vista fechou o dia em queda de 0,58%, a R$ 5,5827.

As ações de grandes bancos mostraram ganhos entre 0,64% (Itaú PN) e 1,49% (Bradesco PN), o que compensou a fraqueza da ação de maior peso no Ibovespa, Vale ON, que recuou nesta segunda 0,32%, moderando perdas em direção ao fechamento. Petrobras chegou a se alinhar em alta na ON e na PN, do meio para o fim da tarde, mas voltou a mostrar direção divergente como mais cedo na sessão, com a ON em baixa de 0,17% e a PN em alta de 0,24%, em dia de queda na casa de 2% para o petróleo.

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa após dados decepcionantes de inflação da China, e com falta de clareza quanto aos planos de estímulos econômicos de Pequim. Ainda assim, o petróleo reduziu as perdas levemente após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortar a previsão de crescimento da demanda para o restante do ano e em 2025.

A Petrobras deve reduzir os investimentos planejados para 2025, apesar dos pedidos do governo para que a estatal aumente o Capex, disseram três fontes à reportagem da Reuters. A empresa prevê US$ 21 bilhões em investimentos para o ano que vem, mas os gastos podem cair para cerca de US$ 17 bilhões, de acordo com estimativas iniciais da empresa, disse uma das fontes.

Ainda conforme as fontes, o plano 2025-2029 da empresa vai priorizar projetos que precisam de menor investimento e entregam retornos maiores e mais rápidos. Também incluiria planos para abrir mais poços de petróleo e gás, acrescentaram. Na ponta ganhadora do Ibovespa, destaque nesta segunda-feira para Assai (+6,25%), Lwsa (+5,17%) e Magazine Luiza (+3,70%). No lado oposto, Prio (-1,88%), PetroReconcavo (-1,59%) e Brava (-0,92%). A performance foi favorável em segmentos como o de utilities, com destaque para Eletrobras (ON +2,07%, PNB +1,59%).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta segunda o trabalho que vem executando à frente da Pasta ao mirar os gastos tributários e calibrar despesas e receitas em busca do equilíbrio nas contas públicas. Ele participou do Itaú BBA Macro Vision 2024, em São Paulo.

“Eu não vejo outro caminho para o Brasil que não seja o de calibrar uma trajetória consistente em que a receita cresça acima do PIB e a despesa cresça abaixo do PIB, para reequilibrar as contas públicas num patamar que já foi considerado aceitável por toda a sociedade”, afirmou o ministro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira